Ca sĩ Vy Oanh tung MV đầy kịch tính

Giải trí 21/02/2017 10:34

'Để cho em khóc' do Nhạc sĩ Phúc Trường sáng tác dành riêng cho giọng ca đầy cảm xúc của Vy Oanh.

Ngày 21/2, Vy Oanh chính thức tung MV mới mang tên 'Để cho em khóc'. Ca khúc do nhạc sĩ Phúc Trường sáng tác dành riêng cho giọng ca đầy cảm xúc của Vy Oanh.

Ngay khi vừa phát hành, 'Để cho em khóc' còn được nhà làm phim Vali tình yêu mua độc quyền làm ca khúc chủ đề. Bộ phim này cũng có sự tham gia của Vy Oanh trong vai trò nữ chính. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ tham gia phim điện ảnh, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị và bất ngờ.

Ca sĩ Vy Oanh tung MV đầy kịch tính - Ảnh 1
Vy Oanh trong MV mới phát hành.

Ca sĩ Vy Oanh tung MV đầy kịch tính - Ảnh 2
Đây là lần đầu Vy Oanh tham gia nữ chính phim điện ảnh.

Trong Vali tình yêu, Vy Oanh vào vai Nhi, đóng cặp với Tuấn Dũng (vai Tài), Bạch Công Khanh (vai Soái ca Nam Phong), Hot Boy Châu Minh Chí.

Nhi là một cô gái xinh đẹp, mong manh. Ngay từ thuở mới biết yêu, Nhi đã trao trọn con tim cho mối tình đầu là Lâm (Châu Minh Chí đóng). Nhưng Lâm là một thanh niên không chung tình đã phản bội tấm lòng chân thành của Nhi.

Ca sĩ Vy Oanh tung MV đầy kịch tính - Ảnh 3
MV với nội dung đầy kịch tính.

Vì bị Lâm phản bội mà Nhi đã tuyệt vọng nên có ý định tự tử. Từ hành động thiếu suy nghĩ này đã cho Nhi gặp được anh chàng Nam Phong (Bạch Công Khanh) ngăn cản nên Nhi thoát chết… Cũng chính từ sự cứu sống này, đã gây ra biết bao nhiêu câu chuyện bi hài kịch, cười ra nước mắt….

Bộ phim được ghi hình tại Đà Lạt với nhiều bối cảnh đẹp và độc đáo như Resort 5 sao Bình An, khu đèo Mimosa, hồ Tuyền Lâm, chùa Tuyền Lâm, Hồ Xuân Hương… Vali tình yêu sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 3/3/2017.

Cùng xem MV 'Để cho em khóc':

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