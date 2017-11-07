BTC Hoa hậu Hoàn vũ bị chỉ trích vô cảm: Host Phạm Hương lặng lẽ về quê cuốc đất khiến ai cũng bất ngờ

Hình ảnh Hoa hậu Phạm Hương ăn mặc giản dị cuốc đất sau nhà khiến nhiều fan thích thú.

Là MC "cầm cân nảy mực" trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra ngay vùng tâm bão TP.Nha Trang tối 4/11, Phạm Hương cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trước làn sóng "ném đá" của cư dân mạng.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào, thị phi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vừa đáp chuyến bay về Hải Phòng để kịp cúng cơm trong lễ giỗ 100 ngày mất của bố.

Vừa trở về, người đẹp đã vội vã thay trang phục để phụ giúp mẹ việc nhà, nấu cho đấng sinh thành một bữa cơm ngon. Cô cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh ăn mặc giản dị, đứng cuốc đất sau vườn.

Dưới chia sẻ của chân dài sinh năm 1991, nhiều người bình luận trêu đùa Phạm Hương "chắc chỉ cầm cuốc cho vui chứ đào làm sao được". Một số khác lại lo lắng cho đôi bàn tay mềm mại của thần tượng sẽ bị sưng phồng khi làm công việc nặng nề này.

Trước sự quan tâm của fan, Phạm Hương thành thật khai rằng ngày bé thường xuyên phải cuốc đất, có điều từ khi thành Hoa hậu thì bận rộn hơn nên không có thời gian để làm nữa.

“Ai ở quê mà chẳng phải làm mấy việc này nhỉ, thuở nhỏ phải làm suốt, giờ thành Hoa hậu đỡ rồi” - Phạm Hương viết.

Huyền My bị chê tính tiểu thư, không chuyên nghiệp, Phạm Hương lên tiếng Đến lúc này Phạm Hương mới lên tiếng về kết quả không như kỳ vọng của Huyền My ở Miss Grand International 2017.

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