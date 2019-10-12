Mơ bị chó cắn là điềm gì? Giải mã những giấc mơ liên quan đến chó

Tuy nhiên theo khoa học thì những giấc mơ đơn giản chỉ là “hiện thực hóa mong muốn chưa đạt được của mỗi người”. Ngoài ra còn một số nguyên nhân dưới đây dẫn đến hiện tượng nằm mơ:

Trong lúc ngủ, chúng ta thường thấy những hình ảnh kỳ lạ, những câu chuyện phi lý, hoang tưởng. Người ta gọi đó là nằm mơ . Giấc mơ là thứ ngẫu nhiên không ai có thể đoán trước hoặc giải thích được tại sao mình lại mơ đến những sự việc đó. Theo tâm linh , mỗi giấc mơ đều mang một điềm báo riêng về những sự việc sẽ xảy đến trong đời sống thực của người chiêm bao. Tùy vào mỗi giấc mơ cụ thể mà mang lại cho bạn điềm lành hoặc điềm dữ. Chính vì vậy, nhiều người tin vào tâm linh thường thắc mắc mơ bị chó cắn là điềm gì khi gặp giấc mơ này.

Do bạn đang mắc một số căn bệnh cần dùng đến thuốc an thần hoặc một số thuốc tác động đến não bộ khác. Điều này khiến hình thành những giấc mơ trong khi ngủ nên bạn không cần quá lo lắng nếu có gặp những cơn ác mộng.

Do thói quen ăn vặt, ăn khuya trước khi đi ngủ. Vào thời gian đáng lẽ não bộ phải được nghỉ ngơi thì nó phải hoạt động do quá trình tiêu hóa thức ăn vẫn diễn ra. Đây là một trong các nguyên nhân hình thành các giấc mơ.

Do ban ngày bạn quá căng thẳng mệt mỏi trong học tập, công việc. Não bộ của bạn phải hoạt động quá sức nên những giấc mơ xuất hiện là điều hoàn toàn bình thường.

Giải thích theo khoa học, hiện tượng nằm mơ do trí óc hoạt động căng thẳng hoặc do ảnh hưởng của một số loại thuốc có tác động đến não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng như những giấc mơ về các con vật hoặc sự việc khác, nằm mơ thấy chó đôi khi chỉ là sự ngẫu nhiên và hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên nếu bạn là người tin vào tâm linh thì giấc mơ về loài chó lại mang đến những điềm báo về cuộc sống của bạn.

Trong đời sống xã hội và cả tâm linh của người Việt, chó là con vật rất đỗi trung thành, quen thuộc và sống tình cảm. Ở một số nơi chó còn được thờ cúng trong các đền miếu. Theo quan niệm của người Việt Nam, chó mang lại sự may mắn, thành công, phú quý và niềm vui cho con người. Dân gian cũng có câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” là bởi vậy.

Chó là loài vật thông minh, tình cảm và rất trung thành với chủ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều kiểu giấc mơ liên quan đến chó, trong số đó có một số giấc mơ là điềm lành. Ví dụ:

Nằm mơ thấy chó con: thể hiện trong cuộc sống bạn là người vui vẻ, hòa đồng và luôn mang lại niềm vui cho người khác. Bên cạnh đó, bạn đang rất hưng phấn, hạnh phúc vì có được những người bạn tốt đáng tin cậy.

Nằm mơ thấy mình nuôi một con chó: thể hiện tình hình kinh tế của bạn đang ổn định, không cần lo lắng.

Mơ thấy một chú chó phóng về phía mình: nói lên sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn đều đang rất thuận lợi và sẽ có thành quả.

Mơ thấy mình được một con chó lớn bảo vệ: là bạn đang được cấp trên hoặc một người có vai vế che chở, giúp đỡ.

Mơ thấy giấc mơ bị chó cắn có nguy hiểm không?

Mặc dù mang nhiều đặc tính tốt và thông minh nhưng đôi khi chó cũng có thể mất kiểm soát làm tổn thương đến con người. Sở dĩ chúng ta gặp giấc mơ bị chó cắn có thể là do ban ngày chúng ta đã tiếp xúc với loài vật này, hoặc bản thân người nằm mơ là một người sợ chó. Cũng có thể giấc mơ bị chó cắn báo trước cho bạn về một điều gì đó sắp xảy đến trong tương lai.

Giấc mơ bị chó cắn có thể là một điềm báo cho tương lai của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn không ai muốn mình bị chó cắn cho dù là trong mơ đi chăng nữa. Nhiều người thường lo lắng, bất an sau khi gặp giấc mơ bị chó cắn. Vậy giấc mơ bị chó cắn là điềm gì? Mơ bị chó cắn có thực sự là điềm báo xấu hay không? Chúng ta cùng đi giải mã ý nghĩa của giấc mơ bị chó cắn nhé!

Lý giải giấc mơ bị chó cắn.

Mơ thấy chó cắn mình.

Mơ thấy bản thân bị chó cắn là điềm báo cho việc bạn có thể sẽ bị những người thân cân mà bạn luôn tin tưởng phản bội. Giấc mơ này nhắc nhở bạn phải thật cẩn thận, đề phòng những người xung quanh, không nên tin tưởng quá nhiều để tránh bị người khác lợi dụng trục lợi và mang lại phiền toái.

Ngoài ra, mơ thấy bản thân bị chó cắn còn nói lên rằng bạn đang mông lung trong việc lựa chọn hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Hãy bình tâm suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào trong thời gian sắp tới nhé!

Mơ thấy chó cắn mình có thể là điềm báo về sự phản bội đến từ những người thân thiết của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy chó cắn người thân.

Giải mã giấc mơ nói rằng mơ thấy chó cắn người thân có thể do cuộc sống thực tế của bạn đang gặp vấn đề về tình cảm đối với những người thân thiết xung quanh. Cũng có thể là bạn đã gây nên một lỗi lầm gì đó với người thân của mình nhưng đang cố che giấu, không dám thú thật nên bạn bị dày vò bởi suy nghĩ có lỗi.

Lời khuyên cho bạn là hãy cân bằng trong tình cảm đối với mọi người. Hãy thành thật với những người xung quanh và dù có lỗi lầm gì đi nữa bạn cũng sẽ được tha thứ!

Mơ thấy chó cắn chảy máu.

Thông thường, những giấc mơ liên quan đến máu đều mang lại sự sợ hãi và những điều không may cho người nằm mơ. Mơ thấy bị chó cắn chảy máu nói lên tính cách con người bạn. Có thể trong cuộc sống bạn là người thiếu tự tin, quyết đoán. Chính tính cách này sẽ cản trở sự thăng tiến và thành công trong công việc của bạn. Hãy cố gắng thay đổi bạn nhé!

Mơ thấy chó cắn chảy máu nói lên bạn là người thiếu tự tin và sự quyết đoán trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy chó cắn vào tay.

Nằm mơ thấy chó cắn vào tay thể hiện bạn đang lưỡng lự trong việc tiếp nhận một điều mới sắp đến trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có thể bạn đang bị ai đó âm thầm phản bội.

Ngoài ra, giấc mơ bị chó cắn vào tay còn nói lên rằng bạn đang bị mất một công cụ làm ăn.

Mơ thấy chó cắn vào tay nói lên bạn đang lưỡng lự trong việc tiếp nhận một điều gì đó mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mơ bị chó cắn vào chân.

Khi mơ thấy bị chó cắn vào chân nghĩa là bạn đang bị mất cân bằng các khía cạnh trong cuộc sống. Có thể bạn đang do dự không biết có nên thực hiện tiếp mục tiêu mà bạn đã đặt ra trước đó hay không.

Cũng giống như giấc mơ bị chó cắn vào tay, giấc mơ bị chó cắn vào chân cũng báo trước với bạn rằng có thể bạn sẽ gặp sự phản bội từ những người xung quanh mình. Một người thân, một người bạn hoặc người yêu đang âm thầm phản bội lại bạn.

Nếu gặp giấc mơ này, tốt nhất bạn hãy ngồi lại, bình tâm nghĩ về những dự định, mục tiêu của mình xem có nên tiếp tục hay không. Đồng thời nên cảnh giác với các mối quan hệ dù là thân thiết.

Mơ thấy chó cắn mèo.

Chó và mèo là hai con vật thân thuộc thường được nuôi trong gia đình. Vì vậy, nếu trong mơ hai con vật này cắn lẫn nhau thì có thể gia đình của bạn đang gặp xáo trộn, bất hòa. Nếu gặp giấc mơ này, bạn hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, hãy quan tâm đến người thân và tập trung giải quyết những mâu thuẫn nếu có.

Nếu nằm mơ thấy chó mèo cắn lộn nghĩa là gia đình bạn đang có xáo trộn, mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc “mơ bị chó cắn là điềm gì”. Bạn có thể tham khảo và tự giải nghĩa giấc mơ của mình. Tuy giấc mơ bị chó cắn không mang ý nghĩa may mắn nhưng đây chỉ là một cách lý giải theo tâm linh, bạn không nên quá lo lắng. Hãy giữ tinh thần thật thoải mái, nghỉ ngơi hợp lý và sống tích cực mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp bạn nhé!