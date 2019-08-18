5 giấc mơ là điềm báo gia chủ sắp trúng quả trời cho, giàu bất thình lình

Giải mã giấc mơ 18/08/2019 16:30

Những điềm báo giấc mơ cho thấy gia chủ sắp được thần tài rót lộc vào nhà, tiền ồ ạt chui vào túi, có cơ may trúng số độc đắc trong tương lai gần.

Những điềm báo giấc mơ cho thấy bạn sắp phát tài cực to, đại cát đại lợi, liên tục đón tin vui tài lộc, tình duyên viên mãn, sắp có bước ngoặt lớn trong đời.

Chẳng cần tốn tiền mua sách giải mã giấc mơ, gia chủ chỉ cần đọc hết những dòng dưới đây đã có thể biết điềm báo tương lai của chính mình.

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Đàn cá chính là điềm báo giấc mơ gia chủ sắp phát tài, ăn nên làm ra, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

1. Điềm báo giấc mơ thấy cá to

Những chú cá to lớn, đang bơi lội vô tư là điềm báo tài vận của gia chủ sẽ có bước chuyển ngoạn mục. Thế nên, bạn hãy nắm chắc cơ hội, đừng bỏ lỡ thời cơ kẻo vuột mất tài lộc trời cho.

Vận tình duyên của bạn cũng sẽ đỏ rực như son, đôi lứa tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc viên mãn bên nhau.

2. Giải mã giấc mơ ôm em bé đang mỉm cười

Thuật giải mã giấc mơ có nói, nếu mơ thấy một em bé đang mỉm cười tức là bạn sắp đón điềm lành vào đời mình. Không chỉ được quý nhân phù trợ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ bạn còn đại cát đại lợi, đạt được những đột phá lớn trong sự nghiệp.

Thăng chức tăng lương, thu nhập ổn định, một bước đổi đời chính là điềm báo giấc mơ này muốn nói.

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Mơ thấy quan tài là điềm lành, báo hiệu gia chủ sắp thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

3. Điềm báo giấc mơ thấy quan tài

Khi nằm mơ thấy quan tài, ta thường hoảng hốt, sợ hãi vì nghĩ rằng nó sẽ mang đến xui xẻo cho bản thân. Vậy nhưng, thuyết giải mã giấc mơ đã chỉ ra rằng đây là điềm lành, báo hiệu gia chủ sắp thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đặc biệt, những xui xẻo trước nay sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn ào vào nhà bạn như thác lũ sau mưa.

4. Giải mã giấc mơ thấy nhà dột

Phong thủy học có nói, nước là nhân tố tượng trưng cho bạc tiền. Nếu nằm mơ thấy nhà dột hoặc trời mưa lớn thì gia chủ sẽ có tiền tiêu rủng rỉnh, của nả đầy nhà.

Thậm chí, gia chủ còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, cứ bước chân ra ngõ là thần tài theo chân, thuận lợi đủ đường.

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Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

5. Điềm báo giấc mơ đang đếm tiền

Nếu mơ thấy mình đang đếm tiền, gia chủ sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nếu đang ấp ủ ý định thử sức mình trong lĩnh vực mới thì bạn sẽ thành công viên mãn.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây trong thời gian tới.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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