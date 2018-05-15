Giải mã giấc mơ thấy người thân chết

Giải mã giấc mơ 15/05/2018 09:44

Nằm ngủ mơ thấy người đã chết sống lại và nói chuyện với mình đã sợ thì ngủ mơ thấy người thân đang sống chết còn kinh hãi hơn. Vậy thì giấc mơ này có ý nghĩa gì?

Khi ngủ, chúng ta thường có nhiều giấc mơ. Có những giấc mơ rất ngọt ngào như được ai đó cho tiền, mơ thấy mình làm đám cưới, được gặp hoàng tử trong mộng hay vi vu ở một xứ sở thần tiên. Tuy nhiên, cũng có những giấc mơ cực kỳ đáng sợ như mơ thấy người đã chết sống lại hay mơ thấy người thân đang sống chết. Trong phần dưới đây, hãy cùng giải mã giấc mơ thấy người thân còn sống mà chết nhé.

Mơ thấy người thân chết là điềm gì?

Mơ thấy người thân chết
Mơ thấy người thân chết. Ảnh minh họa: Internet.

Nằm ngủ mơ thấy xác chết là một người thân nào đó trong gia đình mình là điềm báo cho thấy bạn đã có đủ sự tự tin và năng lực để làm việc gì đó. Bạn đã “đủ lông, đủ cánh” để vùng vẫy và bây giờ chính là thời điểm để bạn thể hiện khả năng của mình và tỏa sáng.

Nằm ngủ mơ thấy cha hoặc mẹ đang sống mà chết thì đây là điềm báo rằng những việc còn dang dở thì bạn hãy cố gắng mà thực hiện. Bạn chưa làm chúng chỉ vì bạn mất tự tin và sợ hãi mà thôi. Cứ mạnh dạn chấp nhận thử thách và mạo hiểm thì bạn sẽ có thành quả.

Nằm ngủ mơ thấy bạn bị chết đuối thì đó là điềm báo một sự tái sinh trong tình cảm của bạn. Có thể trước đó bạn và người ấy đã chia tay nhưng nhờ sự nỗ lực níu kéo mà hai người sẽ trở về bên nhau. Trong công việc thì giấc mơ này cũng hàm ý rằng sau thất bại, bạn sẽ lại vực dậy và khôi phục được việc làm ăn của mình.

Nếu nằm ngủ mơ thấy người khác bị chết đuối thì điều này cảnh báo rằng bạn đang tham gia quá sâu vào một mối quan hệ hay sự việc nào đó. Tốt nhất là bạn nên tránh ra xa và rút lui để không bị liên lụy và rước họa vào thân.

Mơ thấy bản thân chết đi sống lại là giấc mơ lành, cho thấy bạn sắp có niềm vui. Thế nên, đừng quá hoảng hốt khi gặp giấc mơ này nhé.

Nằm mơ thấy người thân chết
Nằm mơ thấy người thân chết. Ảnh minh họa: Internet.

Mơ thấy con cái chết là giấc mơ cảnh báo cha mẹ hãy quan tâm đến con nhiều hơn. Có thể bạn đang tham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình, không dành thời gian chăm sóc con cái. Hãy yêu thương con nhiều hơn và cho con sự nuôi dưỡng tốt nhất.

Quả phụ mơ thấy người chồng đã chết là điềm báo rằng họ không thể đi thêm bước nữa. Bởi vì tình nghĩa giữa hai người quá lớn và họ không thể tiếp nhận hay mở lòng với một mối quan hệ mới.

Nằm ngủ mơ thấy nhiều người bạn chết thì điều này có nghĩa trong nhóm bạn chơi thân sẽ có một hoặc một số người phản bội bạn.

Chẳng ai mong muốn một giấc mơ thấy người thân chết, cho dù nó sẽ mang đến điềm lành. Tuy nhiên, những thông tin trên đây cũng chỉ dựa trên trải nghiệm của nhiều người nên bạn hãy cân nhắc trước khi áp dụng cho chính mình nhé.

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