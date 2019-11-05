Giải mã điềm báo khi bà bầu nằm mơ thấy rắn

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến bà bầu hay nằm mơ là bởi giấc ngủ của bà bầu không được ngon do dậy đi vệ sinh nhiều lần, ợ nóng, chuột rút, tay chân nhức mỏi… Thêm vào đó là bởi bà bầu phải trải qua các trạng thái cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Bà bầu thường gặp những giấc mơ xảy ra vào các tháng giữa hoặc cuối thai kỳ

Bà bầu thường gặp những giấc mơ xảy ra vào các tháng giữa hoặc cuối thai kỳ. Chúng thậm chí còn rất sống động và đa dạng. Giấc mơ bà bầu nằm mơ thấy rắn là một trong những số đó.

Không có nghĩa mơ thấy gì là tương lai sẽ xảy ra như vậy. Nó thường là thể hiện của trạng thái, cảm xúc, mong muốn và cả quan điểm của người nằm mơ. Phụ thuộc vào văn hóa của từng quốc gia mà quan điểm của mỗi người cũng không giống nhau.

Nội dung các giấc mơ của bà bầu đa phần sẽ gồm có: Mơ về động vật, thế giới tự nhiên, thực vật hoa quả, mơ về vàng bạc châu báu và các đồ vật có giá trị.

2. Mơ thấy rắn có nghĩa là gì?

Trong nhiều nền văn hóa, rắn là một loài vật thông thái, có năng lực tinh thần, sức mạnh tự nhiên và bản ngã của con người. Rắn còn tượng trưng sự thăng hoa của kiến thức, trí tuệ không phai mờ theo thời gian. Bởi vậy, ngày xưa vua chúa thường lấy rắn làm biểu tượng bảo vệ quyền lực, của cải và bí mật.

Ngược lại với phương Tây thấy rắn thể hiện sự sợ hãi, người phương Đông rắn là biểu tượng của sự linh thiêng, tôn kính.

Nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của rắn trong những giấc mơ là biểu hiện của sự tập trung, sáng tạo của người mơ về một công việc trong quá khứ.

Ngược lại với phương Tây thấy rắn thể hiện sự sợ hãi, người phương Đông rắn là biểu tượng của sự linh thiêng, tôn kính

Sự thay da của rắn là tượng trưng cho sự đổi mới, sự lột xác và cũng là những thay đổi về tính cách, quan điểm, thái độ theo chiều hướng tích cực.

3. Giấc mơ về rắn cho thấy điều gì về bản thân?

Theo các nhà tâm lý học: “Chi tiết của giấc mơ sẽ tiết lộ loại hình sáng tạo của bản thân người mơ”. Trong giấc mơ, sự hiện diện của rắn là thể hiện cho khả năng tập trung của người mơ trong suốt thời gian trước đó đang theo đuổi công việc cần nhiều sáng tạo.

Sự hiện diện của rắn là thể hiện cho khả năng tập trung của người mơ

Giấc mơ về rắn thường gặp thấy ở ai?

Hình ảnh rắn thường xuất hiện trong giấc mơ của các thầy lang, thiền sinh hay những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Theo bà Condron, cứ 20 giấc mơ thì có 1 giấc mơ về rắn.

Giấc mơ này cho thấy thái độ của người mơ với những trải nghiệm và có thể là sự sợ hãi về một điều gì đó trong quá khứ.

Bà bầu nằm mơ thấy rắn có sao không? Bà bầu nằm mơ thấy rắn là điều rất bình thường và thậm chí còn mang đến những ý nghĩa tốt đẹp.

Bà bầu nằm mơ thấy rắn là điều rất bình thường

4. Giải mã chi tiết các giấc mơ về rắn

Bà bầu nằm mơ thấy rắn là điềm gì? Không ít người lo sợ mỗi khi gặp giấc mơ về rắn và xem đó là điềm gở. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy!

Theo quan điểm tâm linh, mơ thấy rắn là điềm báo hoặc mong muốn về điều gì đó trong tương lai. Có rất nhiều giấc mơ thấy rắn khác nhau, sau đây là giải mã cụ thể những giấc mơ thấy rắn:

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn đuổi: Điềm báo cho thấy sẽ có thể gặp chuyện phiền phức, không hay.

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn cắn: Đây là điềm báo sắp có lộc trời cho.

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn hổ mang: Giấc mơ thấy rắn hổ mang trên đường là điềm báo có thể sắp tới bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối liên quan đến vấn đề tiền bạc.

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn xanh hay xám: Điềm báo hiệu sự tốt lành. Trong thời gian tới, bạn có thể đón nhận tin vui. Có thể đó là sự thay đổi vị trí công việc lên một chức vụ cao hơn, đón thành viên mới trong nhà hoặc tin hỷ sự. Bạn không cần phải lo lắng điều gì hết vì đây là một giấc mơ tốt cho bạn, người thân và bạn bè của bạn.

Bà bầu nằm mơ thấy rắn xanh là điềm báo hiệu sự tốt lành

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn đen: Theo quan niệm của người xưa, mơ thấy rắn đen là điềm báo xấu. Giấc mơ rắn đen xuất hiện được coi là thấy ma quỷ và là báo hiệu điều không tốt cho sức khỏe cho chính mình hay những người thân.

+ Nếu mơ thấy ăn thịt rắn đen thì cho thấy sắp tới, những tình trạng xấu đang gặp như tâm trạng buồn bực sẽ được chấm dứt và bạn sẽ có tâm trạng thoải mái hơn.

+ Bà bầu nằm mơ thấy rắn vàng hoặc bà bầu nằm mơ thấy rắn trắng: Điềm báo sắp có chuyện lôi thôi, liên quan tới kiện tụng.

+ Phụ nữ mơ thấy rắn: Cẩn thận giữ gìn sức khỏe của bản thân và con cái.

+ Mơ thấy một đôi rắn: Chuyện vợ chồng sẽ không được êm ấm trong thời gian tới, cần cẩn thận.

+ Người kinh doanh, làm ăn thấy rắn: Có thể phát tài.

+ Kẻ thù bị rắn cắn: Kẻ thù đó có thể bị làm hại nhưng cuối cùng bản thân bạn cũng bị tổn thương.

Cẩn thận giữ gìn sức khỏe của bản thân và con cái khi mơ thấy rắn cắn

+ Mơ thấy rắn cắn chuột hoặc ếch: Có thể gặp phải chuyện không may mắn, cần đề phòng.

+ Mơ thấy rắn bò vào hang: Đề phòng bị mất cắp.

+ Mơ thấy rắn và mèo đang đánh nhau: Mọi khó khăn sẽ được giải quyết trong thời gian tới.

+ Mơ thấy ăn thịt rắn: Mọi buồn phiền sắp được chấm dứt.

+ Mơ thấy rắn vào bếp: Người chức cao vọng trọng đến chơi sắp tới chơi.

+ Nằm mơ thấy rắn cắn người khác: Sắp có tài lộc lớn.

+ Cả đàn rắn đuổi theo mình: Nhiều tham vọng đen tối.

Bà bầu nằm mơ thấy rắn xanh là điềm báo trong thời gian tới, bạn có thể đón nhận tin vui

+ Mơ thấy rắn lao trên mặt nước: Công việc được thăng tiến trong tương lai.

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5. Mơ thấy rắn khi mang thai sẽ sinh con trai hay gái?

Người Trung Hoa cổ đại cho rằng rắn chính là gốc của rồng nên rất sùng bái. Chính vì lý do đó mà họ cho rằng mang thai mơ thấy rắn là sinh quý tử.

Theo quan điểm dân gian của người Việt:

+ Khi bà bầu mang thai nằm mơ thấy rắn đen thì sẽ sinh con gái, mơ thấy con trăn là sinh con trai.

+ Nằm mơ thấy con trăn lớn quấn quanh người nhưng sau đó bỏ đi cũng là dấu hiệu cho thấy sẽ mang thai bé gái.

Theo quan điểm dân gian của người Việt, khi bà bầu mang thai nằm mơ thấy rắn đen thì sẽ sinh con gái

+ Mang thai mơ thấy rắn to: Sinh con trai.

+ Mơ thấy con rắn trắng: Sinh con gái.

+ Bà bầu nằm mơ thấy giết rắn chết: Điềm báo mẹ và bé sẽ được bình an.

+ Mơ thấy mãng xà rất lớn: Sắp có quý tử.

Với những lý giải vừa nêu trên, hy vọng sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy yên tâm hơn với những giấc mơ của mình.

Tuy nhiên, không thể kết luận việc bà bầu nằm mơ thấy rắn là một điềm báo chính xác nào cả. Do đó, thông tin chỉ mang tính tham khảo, bạn đọc chỉ dừng lại ở trải nghiệm. Bên cạnh đó, việc ngủ không sâu giấc, chập chờn chính là nguyên nhân xuất hiện những giấc mơ. Thay vì lo lắng, tốt nhất là bạn hãy tìm ra cách phù hợp để có thể chuẩn bị tốt nhất cho giấc ngủ của mình nhé!