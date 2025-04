Xử phạt hành chính hơn 224 triệu đồng công ty sản xuất kẹo Kera, tiêu hủy 4.000 sản phẩm

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Asia Life để xảy ra 4 vi phạm: Thực hiện không đầy đủ về theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản; cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng bắt buộc thiết lập và áp dụng hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP), đã có thiết lập nhưng không áp dụng đầy đủ; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố.

Theo báo Người Lao Động , chiều 10/4, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Asia Life (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do bà Nguyễn Phạm Hồng Vy làm giám đốc.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk buộc Công ty CP Asia Life thu hồi và tiêu hủy 4.080 sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies (thường gọi là kẹo rau củ Kera), do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, 4.080 sản phẩm kẹo rau củ Krea nói trên được sản xuất hồi tháng 1-2025, hạn sử dụng đến tháng 1-2026. Trong đó, hơn 2.080 sản phẩm đã bán cho Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt; 2.000 sản phẩm còn tồn kho.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Công ty CP Asia Life chịu trách nhiệm tiêu hủy số sản phẩm nêu trên. Việc tiêu hủy phải có sự chứng kiến của đại diện Sở Y tế và chính quyền địa phương.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng". Ảnh: VietNamNet.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life), bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".