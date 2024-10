Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân bé gái 2 tuổi tử vong tại Trường mầm non xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 15/10, một lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân bé 2 tuổi tử vong tại Trường mầm non Nam Điền.

Sau giờ ngủ trưa ngày 14/10, các cô giáo tại Trường mầm non Nam Điền gọi các cháu tỉnh giấc thì phát hiện một bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cáo lên các cấp có thẩm quyền, thông báo về gia đình nạn nhân.

Trường Mầm non xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND huyện Nghĩa Hưng cùng với cơ quan công an, chính quyền địa phương đã có mặt tại trường mầm non để phối hợp cùng các đơn vị, gia đình cháu bé giải quyết sự việc.

"Do cháu còn nhỏ nên Công an tỉnh phải mời Viện khoa học hình sự của Bộ Công an về khám nghiệm tử thi, lấy các mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân" - lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng thông tin và cho biết qua xác minh sơ bộ bên ngoài thì không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Lãnh đạo UBND xã Nam Điền cho biết hôm qua là buổi đi học đầu tiên của cháu bé. Đến trưa thì không may xảy ra sự việc như vậy.

Sau khi xảy ra sự việc, về phía gia đình cháu bé mong muốn cơ quan công an làm rõ nguyên nhân cháu tử vong.

"Đêm qua, sau khi cơ quan công an và Viện Khoa học hình sự khám nghiệm tử thi, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự" - lãnh đạo UBND xã Nam Điền thông tin thêm.

