Em Y Anh Byă là học sinh lớp 7B Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Krông Na huyện, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo người nhà em Y Anh Byă, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên trong ngày 16/6, đang trong thời gian nghỉ hè, em Y Anh Byă đã vào rừng để tìm hoa lan về bán lấy tiền phụ giúp cho mẹ.

Trong quá trình trèo cây để lấy hoa lan nhưng không may em bị té từ trên cao rơi xuống đất. Sau đó, em được người thân cùng gia đình đưa lên Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng nên em được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng 2/7 em Y Anh Byă đã tử vong.

Em Y Anh Byă đã vào rừng để tìm hoa lan về bán lấy tiền phụ giúp cho mẹ thì bị ngã tử vong. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Được biết, gia đình em Y Anh Byă ở buôn Jang Lành, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố em đã mất từ lâu, một mình mẹ em nuôi 4 chị em, Y Anh Byă là con thứ 3 trong gia đình.