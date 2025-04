Kết quả sơ bộ cho thấy vụ việc người chồng đánh vợ trong clip xảy ra từ tháng 7/2024. Sau khi xảy ra việc này, cặp vợ chồng giận nhau một thời gian rồi quay trở lại sống chung. Nhưng đến tháng 3/2025, cả hai chính thức “đường ai nấy đi”.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 23/4, thông tin từ UBND phường 4, TP Tân An, Long An cho biết công an phường đã bước đầu xác minh thông tin về clip chồng đánh vợ đang ôm con lan truyền trên mạng xã hội mà dư luận quan tâm.

Kết quả sơ bộ cho thấy vụ việc người chồng đánh vợ trong clip xảy ra từ tháng 7/2024. Sau khi xảy ra việc này, cặp vợ chồng giận nhau một thời gian rồi quay trở lại sống chung. Nhưng đến tháng 3/2025, cả hai chính thức “đường ai nấy đi”.

Lý do xuất hiện clip trên là do ngày 22/4, trong quá trình “lời qua tiếng lại” giữa hai bên, người vợ đã lấy lại clip cũ đăng lên mạng xã hội. Vụ việc đã được công an phường báo cáo lên cấp trên, tiếp tục xác minh làm rõ.

Khoảnh khắc người đàn ông đánh vợ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước đó, ngày 23/4, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục hành hung vợ trong lúc chị này đang bế con nhỏ, khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ đứng sát tường, tay bế con, liên tục bị chồng dùng tay đánh mạnh vào mặt và đầu, thậm chí giật tóc. Trong khi ra tay, người đàn ông còn lớn tiếng chửi mắng, xúc phạm vợ.

Nạn nhân hoảng loạn, khóc lóc kêu cứu và nỗ lực dùng tay che chắn cho con nhỏ vì lo sợ cháu bé bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại phường 4, TP Tân An (Long An). Danh tính người đàn ông được xác định là N.P.L. (35 tuổi), còn nạn nhân là chị T. (30 tuổi), làm nghề làm móng và bán mỹ phẩm, cùng ngụ tại địa phương.

Đoạn clip hiện thu hút hàng trăm lượt bình luận, đa số đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực gia đình, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Bị chồng đánh có tha thứ được không? Bạo lực gia đình trong xã hội ngày nay là cái bóng mà nhiều phụ nữ ngại nói đến nhưng nỗi đau thầm lặng này có thể gây ra chấn thương rất lớn cho cơ thể và tâm trí họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xon-xao-clip-chong-anh-vo-toi-tap-o-long-an-a-xay-ra-tu-thang-72024-gan-ay-ca-hai-chinh-thuc-uong-ai-nay-i-728442.html