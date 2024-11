Theo thông tin từ báo Giao Thông, liên quan vụ xe chở rác va chạm lan can cầu treo Bình Thành, rơi xuống sông làm 2 người mất tích, sáng 21/11, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, cầu treo này đã được gắn biển hạn chế tải trọng 8 tấn.

Hiện, cầu treo Bình Thành là một trong những cầu yếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Giao Thông

Vừa qua, cầu này đã được đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì cắm biển hạn chế tải trọng 8 tấn, làm hệ thống giá long môn ở hai đầu cầu để khuyến cáo cầu chỉ chịu được tải trọng 8 tấn, so với 13-18 tấn như thiết kế ban đầu.

Ngày 23/12/2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt chủ trương xây mới cầu Bình Thành với quy mô công trình cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, chiều dài hơn 213m, mặt cắt ngang rộng 10,5m, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, chiếc xe chở rác đang qua cầu treo Bình Thành bất ngờ va chạm thành cầu rồi rơi xuống sông có trọng lượng bản thân 7.150kg, tải trọng thiết kế 6.490kg.

Thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn nhãn hiệu DONGFENG, là ô tô tải chuyên dùng, kiểu Arm Roll chở bùn. Xe được sản xuất năm 2015 (sau 1990) tại Trung Quốc.

Xe này đăng ký ngày 31/3/2015, chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế, địa chỉ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số người cho phép chở kể cả người lái là 3 người. Xe có lần kiểm định gần nhất vào ngày 15/7/2024, hạn kiểm định tới ngày 14/1/2025.

Theo thông tin từ báo Công an TP. Hồ Chí Minh, trước đó sáng 21/11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà xảy ra vụ xe chở rác mang biển số 75C-044.83 khi lưu thông qua cầu treo, đã tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông, làm hai người trên xe mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, chính quyền thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, xác định nguyên nhân vụ việc.