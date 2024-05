Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình: Quy trình đưa đón chắp vá, thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải.

Cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn tới tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Ông Minh nhấn mạnh: “Thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh".

Đồng tình với quan điểm trên, TS. nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, việc đưa đón học sinh đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn được thực hiện bài bản. Hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường.

“Ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hằng ngày, trên xe ngoài lái xe còn có monitor (người giám sát việc đưa đón học sinh).

Lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần/năm. Với những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên sử dụng cán bộ trường, bởi họ nắm được văn hóa, học sinh của trường…”, thầy Hòa nói.

Vụ việc bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên thầy Hòa cho rằng, hoạt động đưa đón học sinh ở trường này chắp vá, không bài bản, bộc lộ nhiều lỗ hổng.

“Có lẽ trường mầm non này thấy các trường làm thì cũng triển khai mà không lường trước được những rủi ro, khó khăn mà dịch vụ đưa đón trẻ sẽ gặp phải”, thầy Hòa nói.

Chị Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội) cho biết, chị có 3 cô con gái, các con chị đều đi học bằng xe đưa đón của trường mỗi ngày.

“Hàng ngày tôi đưa con đến điểm xe đón. Ngày nào đến muộn cô monitor (giám sát) sẽ gọi cho “cháy máy” đến khi xác minh được chính xác con đi học hay nghỉ mới thôi.

Lúc đón cô luôn đứng ở cửa xe, khi học sinh xuống xe cô lại đứng ở cửa xe để điểm danh học sinh. Sau đó, cô sẽ lên xe kiểm tra lần nữa, tiếp đến tài xế kiểm tra, chỉ đến khi không còn học sinh nào trên xe thì bác tài mới được đưa xe về gara.

Trên xe các con được quy định chỗ ngồi nên cô monitor chỉ cần nhìn ghế trống là biết đang thiếu ai. Ngoài ra, trường học có app (ứng dụng) luồng tuyến xe đưa đón học sinh nên xe di chuyển đến điểm nào phụ huynh đều có thể nắm được.

Vào giờ học, trên nhóm lớp học, cô giáo tiết 1 sẽ thông báo các học sinh chưa có mặt”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cho rằng, nếu trường mầm non ở Thái Bình có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ như trường con chị đang theo học thì chắc chắn sự việc đau lòng không xảy ra. Nhưng ở đây dường như cả một chuỗi hành động từ người đưa đón, tài xế cho đến giáo viên đều không chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 18 giờ ngày 29/5, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A. (2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc cháu T.G.H. (SN 2019, học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Kết quả bước đầu xác định, khoảng 6h20’ ngày 29/5/2024, anh N.V.L (1965), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H., nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A (cậu ruột) của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H., bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.