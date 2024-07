Ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi "Giết người".