Lúc 14h30 ngày 6/2, tại thôn Khuổi Chậu, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/2, Công an tỉnh Hà Giang thông tin: Vào 14h30 ngày 6/2, tại thôn Khuổi Chậu, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết. Nạn nhân là bà Giàng Già Chín (75 tuổi).

Đối tượng Giàng Văn Viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Vị Xuyên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Kết quả ban đầu xác định: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Giàng Văn Viện (SN 1995) đã dùng dao gây thương tích vào vùng ngực, lưng của mẹ đẻ mình là bà Giàng Già Chín (SN 1950) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Giàng Văn Viện và ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Ngay sau đó, Giàng Văn Viện tự sát bằng cách dùng dao tự đâm vào bụng mình nhưng đã được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NÓNG: Toàn bộ lời khai 'lạnh gáy' của Phó hiệu trưởng sát hại nữ giáo viên ở Lào Cai, hé lộ nguồn cơn dẫn đến bi kịch Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Tải Văn Q. (SN 1986, ở huyện Bắc Hà), Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tả Van Chư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nghich-tu-giet-me-ruot-roi-tu-sat-bat-thanh-o-ha-giang-he-lo-nguyen-nhan-720101.html