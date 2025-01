Theo thông tin từ VTC News, ngày 22/1, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết cơ quan công an đã tạm giữ 3 người để điều tra nghi án shipper Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) bị đánh tử vong.

Nơi gia đình anh Thành đang ở - Ảnh: VietNamnet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại căn nhà cấp 4 đã cũ, nơi gia đình anh Thành đang ở, ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân. Con gái anh Thành mới 5 tuổi, chốc chốc lại hỏi “ông ơi, ba đâu rồi” khiến ai cũng nghẹn lòng.

Ông Thông kể lại, tối xảy ra sự việc, anh Thành từ thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Lúc này, anh Thành nói với vợ là đi giao hàng mà bị đánh, sau đó nằm xuống giường. Vợ anh Thành tưởng chồng ngủ nên không để ý chuyện gì. Một lúc sau, người vợ mới tá hỏa phát hiện chồng đã tử vong, không kịp đưa đi cấp cứu.

Người nhà sau đó được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn làm thủ tục khám nghiệm tử thi. Lúc này, gia đình được biết nguyên nhân anh Thành tử vong do chấn thương sọ não. Ông Thông mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm các đối tượng gây án để răn đe và lấy lại công bằng cho con trai.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thăm, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: VTC News

Đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho hay hoàn cảnh kinh tế của gia đình nạn nhân thuộc dạng khó khăn. Vợ anh Thành không có công việc ổn định. Nội ngoại hai bên đều không có điều kiện hỗ trợ cho gia đình.

Nghe điều này, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên hai mẹ con tiếp tục sinh sống tại địa phương. Trước mắt, sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách an sinh.