Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 28/5, Công an xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Nguyễn Ngọc L (47 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh) do bị em rể dùng vật cứng đâp vào đầu từ vong tại chỗ.

Nghi phạm là Hồ Văn Đức (53 tuổi, ngụ cùng ấp), hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Khu vực ông Đức kéo thi thể em rể ra bỏ trước nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, theo công an, tối 27/5, ông L. đến nhà em rể ăn nhậu. Đến 0h ngày 28/5, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, ông Đức bất ngờ dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu ông L. khiến nạn nhân gục xuống nền gạch tử vong. Sau đó, ông Đức kéo thi thể em rể ra khỏi nhà rồi đóng cửa cố thủ. Công an địa phương đã đến khống chế nghi phạm và đưa về trụ sở.

Theo công an, ông Đức từng nhiều lần gây rối trật tự và đã bị xử lý hành chính. Điển hình, tháng 8/2021, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh từng ra quyết định xử phạt ông Đức 4,5 triệu đồng vì hành vi ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống Covid-19.

