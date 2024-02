Khoảng 12 giờ ngày 13.2, Công an TT.Châu Hưng tiếp nhận tin báo của chị T.N.T (44 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, P.8, TP.Bạc Liêu) về việc việc cha, mẹ ruột của chị là ông T.V.T (64 tuổi) và bà T.M.T (62 tuổi, ngụ ấp Mặc Đây, TT.Châu Hưng) tử vong nghi do ngộ độc rượu.

Buổi tiệc có uống rượu trắng và thức ăn do gia đình tự chế biến. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, có thêm ông B. đến và tham gia. Khoảng 30 phút sau, vợ chồng chị T. ra về. Lúc này, vợ chồng ông T.V.T và ông B. ngồi nhậu với nhau.

Khoảng 9 giờ ngày 10.2, vợ chồng chị T. tiếp tục về nhà cha mẹ ruột của mình và nghe kể lại cha ruột cùng ông B. ngồi nhậu đến 4 giờ sáng 10.2.

Trưa 10.2, nhà ông T.V.T tiếp tục tổ chức tiệc. Vợ chồng ông và vợ chồng chị T. cùng nhậu với 2 người hàng xóm. Trong buổi tiệc có sử dụng rượu trắng và thức ăn do gia đình tự chế biến. Chiều cùng ngày, khi kết thúc buổi tiệc, ông T.V.T đi chúc tết người thân trong xóm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng chị T. về nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 11.2, vợ chồng chị T. về nhà cha, mẹ ruột. Lúc này, ông T.V.T không có nhà, còn bà T.M.T đang bị mệt, mặt tím tái, được đưa đến Trung tâm y tế H.Vĩnh Lợi cấp cứu. Sau đó, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông T.V.T vào bệnh viện thăm vợ và ngủ lại qua đêm.

Sáng 12.2, ông T.V.T về nhà. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông vào bệnh viện với vợ. Lúc này, anh T.V.Tr than mệt, khó thở nên được đưa vào cấp cứu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông T.V.T than mệt, khó thở, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13.2, bà T.M.T tử vong. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, do sức khỏe yếu, không thể cứu chữa, gia đình xin cho ông T.V.T về nhà rồi tử vong sau đó. Riêng anh T.V.Tr được chuyển lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TT.Châu Hưng nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc xác minh. Quá trình làm việc với công an, chị T. cung cấp một can nhựa màu trắng (loại 30 lít), bên trong can còn ít rượu. Chị T. cho biết, can rượu được cha ruột mua và có nhiều người uống trong các buổi tiệc nêu trên.

Công an TT.Châu Hưng đã lập biên bản sự việc, tiếp nhận đồ vật, niêm phong can rượu, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ vụ nghi ngộ độc rượu.