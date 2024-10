Vị trí tâm bão trên đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng: Nước biển tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên - Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi mưa to trên 250 mm.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ và đổ bộ khu vực từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 28/10, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ven bờ Trung Trung bộ. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển ra Biển Đông và suy yếu thành vùng thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh.

Bão số 6 khiến nước biển dâng cao, chảy xiết vào bờ - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, một số nơi như tại biển Thuận An gió mạnh nhất cấp 9, tại TP Huế gió mạnh nhất cấp 8, tại huyện A Lưới cấp 6 và tại huyện Nam Đông cấp 7. Lượng mưa từ 19h ngày 26/10 đến 9h ngày 27/10 phổ biến 80-280mm, một số nơi cao hơn như vườn Quốc gia Bạch Mã hơn 301mm, đỉnh Bạch Mã hơn 442mm; Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) hơn 327mm.

Tại khu vực đập Hòa Duân, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), nước biển dâng cao đã tràn qua bờ cát của bãi tắm và chảy xiết vào khu dân cư. Lãnh đạo UBND xã Phú Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước biển vẫn tiếp tục dâng cao và lên nhanh hơn. Lực lượng tại chỗ đang tiếp tục theo dõi để có những phương án xử lý tiếp theo.

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh ngã đổ - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Do diễn biến khó lường của bão số 6, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài buộc phải tạm dừng khai thác chuyến bay vào sáng nay.

Công an các huyện: Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang; Công an các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà cũng tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương giúp dân di dời người, tài sản lên vùng cao, an toàn.