Vì sao dù giàu hay nghèo, nhà bạn lúc nào cũng nên có 1 vỉ aspirin

Sau đây là 10 công dụng của aspirin mà có thể bạn chưa biết:

Có bao giờ bạn tự hỏi aspirin có thể làm gì ngoài việc giảm đau và hạ sốt chưa? Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, viên thuốc ai cũng từng uống này có hàng chục công dụng tuyệt vời khác.

Aspirin giúp giảm mụn nhờ đặc tính kháng viêm của nó. Để trị mụn, nghiền 2-3 viên aspirin rồi trộn với nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp này lên khu vực có mụn, để vài phút trước khi rửa sạch. Lưu ý là đừng dùng hỗn hợp này trước khi ra nắng nhé. Bạn nên dùng buổi tối là tốt nhất.

Xoa dịu vết cắn của côn trùng

Aspirin cũng có thể giảm sưng và xoa dịu sự đau nhức do muỗi cắn. Đổ 1 thìa nước lên 1 viên aspirin, sau đó thoa lên khu vực bị chích trong vài phút.

Giảm vết nám da

Aspirin chứa 1 thành phần có thể hòa tan trong mỡ được dùng để sản xuất kem làm sáng da và tẩy da. Trộn 7 viên aspirin với 3 thìa sữa chua và 1 thìa mật ong. Thoa lên mặt (đã rửa sạch trước nhé), và để mặt nạ này trong 15 phút. Phương pháp này sẽ giúp da bạn mềm mượt và trắng sáng. Nó có tác dụng lột da nhẹ, giảm sẹo và vết nám, đồng thời giúp lỗ chân lông không bị bít.

Đánh bay gàu

Gàu không chỉ khiến da đầu ngứa mà còn mất thẩm mỹ. Để loại bỏ gàu, hãy gội đầu với 2 viên aspirin nghiền nhuyễn cùng với dầu gội đầu bình thường.

Tẩy da

Aspirin là chất tẩy da tuyệt vời, giúp loại bỏ tế bào chết khỏi mặt bạn. Ngoài ra, nó còn giúp loại bỏ chất nhờn và thu nhỏ kích cỡ lỗ chân lông. Chỉ cần trộn với nước, thoa lên da và để vài phút. Nhưng nếu da nhạy, bạn hãy thoa một cách cẩn thận để tránh gây kích ứng da nhé.

Loại bỏ vết chai ở chân

Aspirin giúp làm mềm lòng bàn chân và loại bỏ da chết dễ dàng. Nghiền 7 viên aspirin và cho thêm nửa thìa nước cốt chanh vào để tạo thành 1 hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên lòng bàn chân, và quấn lại bằng 1 miếng vải ấm. Để yên trong 10 phút, sau đó dùng đá bọt để đánh bay cục chai.

Phục hồi tóc hư tổn

Tóc của bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ aspirin. Để có mái tóc sáng khỏe, hãy hòa tan 1 vỉ aspirin trong li nước rồi thoa lên tóc. Để trong 15 phút, sau đó gội sạch.

Khử mùi mồ hôi từ quần áo

Aspirin cũng giúp mang lại cuộc sống mới cho quần áo của bạn. Thoa 1 viên aspirin đã hòa tan trong nước ấm lên vết mồ hôi trên quần áo rồi để qua đêm. Sau đó, giặt quần áo như bình thường. Bạn sẽ sốc vì kết quả nhận được.

Đánh bay cặn xà bông trong bồn tắm

Nếu bạn không muốn cặn xà bông phá hỏng vẻ đẹp của bồn tắm, nghiền 5 viên aspirin và cho vào nước tẩy rửa bồn tắm của bạn. Rưới hỗn hợp này khắp bồn tắm, để yên nửa tiếng, sau đó bạn có thể dễ dàng lau sạch cặn bẩn bằng 1 miếng giẻ.

Giúp hoa tươi lâu hơn

Để giúp hoa cắm trong lọ tươi lâu hơn, hãy cho 1 viên aspirin nghiền vụn vào nước. Mẹo này đặc biệt hiệu quả với hoa hồng, giúp chúng tươi lâu hơn nhiều.

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