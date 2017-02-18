Từ 18/02/2017, thời trang Koka - Made in Vietnam giảm giá 70% hàng trăm item váy áo nữ tính

Thời gian áp dụng:

- Áp dụng từ 12/2 trong khung giờ 9h30 đến 21h30 và hiện chưa có thời hạn kết thúc

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

- Giảm ngay 70% toàn bộ sản phẩm, chỉ còn từ 50k, 70k, 90k ..

- Cập nhật liên tục sản phẩm được khuyến mãi tại album http://bit.ly/2lqbVtI

- Mọi thắc mắc, tư vấn, đặt hàng sản phẩm, vui lòng nhắn tin để được trả lời nhanh và chính xác nhất hoặc qua HOTLINE bán lẻ online: 096 398 1386

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại 4 cửa hàng ở HN

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-18-02-2017-thoi-trang-koka-made-in-vietnam-giam-gia-70-hang-tram-item-vay-ao-nu-tinh-180483.html