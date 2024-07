Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã dùng dao rạch giấy tấn công vào cổ nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối qua tỉnh lộ 10 bị phong tỏa trong đêm để điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bất thường: Hơn 22 giờ 30 ngày 11.7, Công an Q.Bình Tân đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ người đàn ông tử vong trên tỉnh lộ 10.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng: Liên quan đến vụ “Người đàn ông tử vong với thương tích ở vùng cổ giữa giao lộ quận Bình Tân” như Báo SGGP đã thông tin, trưa 11-7, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an huyện Bình Chánh và Công an quận Bình Tân cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây án.

Hiện trường bị phong tỏa (Ảnh: SGGP)

Nguồn tin của phóng viên cho hay, nạn nhân được xác định là chủ quán hát với nhau ở huyện Bình Chánh. Nguyên nhân bước đầu được nghi phạm khai là do xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán của nạn nhân nên cự cãi.

Tiếp đó, nghi phạm dùng dao rạch giấy tấn công khiến chủ quán bị thương rồi rời khỏi quán. Chủ quán bị thương được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Khi xe chở chủ quán vừa qua giao lộ đường Tỉnh lộ 10 - đường số 6 (quận Bình Tân, TPHCM) thì người này ngã khỏi xe máy. Nhiều người đến hỗ trợ, phát hiện nạn nhân bị vết thương ở cổ, đã tử vong.

Trong tối 11-7, rạng sáng 12-7, công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh xác định nghi phạm gây án nên truy xét bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-bat-giu-nghi-pham-dung-dao-rach-giay-tan-cong-chu-quan-nhau-en-tu-vong-690201.html