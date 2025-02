Theo thông tin từ báo Lao Động: Ngày 12/2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại, đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang – cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (27 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, ngụ tại ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thắng và Linh về hành vi giết người và cướp tài sản - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet: Đến nay, cơ quan CSĐT đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án và hai đối tượng cũng có lời khai ban đầu.