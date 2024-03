Tinder ra mắt Hướng dẫn Hẹn hò An toàn ở Đông Nam Á

An toàn là điều mà những người độc thân trẻ thường nghĩ đến khi họ bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến. Theo một khảo sát do Tinder thực hiện, 80% người trẻ ở Đông Nam Á cảm thấy các tính năng an toàn trên ứng dụng trực tuyến hẹn hò rất quan trọng. Tuy nhiên, chỉ có 30% nhóm các bạn trẻ độc thân tham gia khảo sát ý thức về các tính năng an toàn và sử dụng chúng nhiều lần, 18% không rõ về các tính năng an toàn có sẵn trên ứng dụng hẹn hò mà họ đã sử dụng.

Bộ Hướng dẫn Hẹn hò An toàn của Tinder gồm nhiều chủ đề khác nhau, đóng vai trò là nguồn tài nguyên giáo dục toàn diện cho người trẻ độc thân.