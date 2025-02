Tin MỚI về gió mùa đông bắc: Nhiệt độ 25 tỉnh thành miền Bắc xuống dưới 15 độ C, có nơi rét nhất chỉ hơn 2 độ C

Tại Hà Nội, các trạm đo Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức ghi nhận hơn 14 độ, trạm Láng, Hà Đông hơn 15 độ C. Hôm qua, trạm Ba Vì xuống thấp nhất 13 độ C. Đến trưa, nền nhiệt tăng dần, cao nhất khoảng 18 độ C.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 4/2, ngày thứ hai chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc không mưa, trời quang mây, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. 9 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm qua. Các đỉnh núi cao khác ở Pha Đin (Điện Biên), Trùng Khánh (Cao Bằng), Sa Pa (Lào Cai) dao động 5-6 độ C.

Miền Trung cũng đang chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ các tỉnh thành từ Huế trở ra đến Thanh Hóa xuống dưới 18 độ C. Trong đó TP Vinh (Nghệ An) thấp nhất, chỉ 12 độ C. Các huyện vùng núi như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) hơn 13 độ C.

Còn miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14, vùng núi 8-10, vùng núi cao dưới 6 độ C. Các tỉnh thành Quảng Bình - Huế thấp nhất 14-17 độ C.

Miền Bắc đang đón không khí lạnh, nhiều nơi vùng núi cao nhiệt độ dưới 6 độ C - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, dự báo thời tiết ngày 4/2, các vùng trên cả nước như sau:

- Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

- Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; phía Nam 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

- Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.