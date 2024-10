TIN KHẨN: Miền Trung đang có mưa rất lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo ngày và đêm 8/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (8/10), ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/10 đến 8h ngày 8/10 có nơi trên 80mm như: Trà Nham (Quảng Ngãi) 123.4mm, Đồng Hới (Quảng bình) 100.2mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 82.6mm, Quảng Điền (THừa Thiên Huế) 81.2mm, …

Trong ngày và đêm 8/10, ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa lớn có thể nguy cơ xảy ra trượt lở, sụt lún đất vùng đồi núi, sườn dốc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, tại tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong hai ngày qua. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông tin cảnh báo đến tất cả người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh để cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực huyện Phú Lộc.

Theo đó, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 6/10 đến sáng ngày 8/10 phổ biến 20-60mm, một số nơi ở huyện Phú Lộc cao hơn như khu vực Bạch Mã lượng mưa 112,4mm, vườn Quốc gia Bạch Mã 79 mm, Giang Hải 71,2mm.

Dự báo, trong ngày và đêm nay 8/10, trên địa bàn tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 20-60mm, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Để chủ động ứng phó trước khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành, đơn vị và nhân dân chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai rà soát, cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, trượt lở, sụt lún đất đá đồi núi; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đặng Văn Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở, sụt lún đất vùng đồi núi, sườn dốc các tuyến giao thông và sạt lở bờ sông, bờ biển.