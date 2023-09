Chàng trai trẻ tẩm xăng lên người tự thiêu khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay, đến bố mẹ vợ cũng bất lực đứng nhìn.

Vụ việc nam thanh niên 20 tuổi tự thiêu bằng xăng đang khiến người dân phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) náo động.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Thời Đại, khoảng 7 giờ sáng nay - 24/8/2017, anh Nguyễn Công Hậu (20 tuổi) đã chở vợ con sang nhà bố mẹ vợ trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TX.Dĩ An (Bình Dương).

Khi đến nơi, anh Hậu không hề có biểu hiện đáng ngờ nào, vẫn chơi đùa với con nhỏ ở trước nhà. Nhưng sau đó khoảng 30 phút, anh mang con vào trong, bất ngờ cầm chai xăng (loại 1,5 lít) chạy ra đường tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu trước mặt người thân và hàng xóm.

Vì chàng trai hành động quá nhanh, lửa cháy lớn nên mọi người xung quanh, ngay cả bố mẹ vợ ở ngay bên cạnh, cũng chỉ biết ngây dại đứng nhìn. Sau đó, mọi người đã nhanh chóng dùng nước để dập tắt ngọn lửa trên người nạn nhân.

Ngay sau đó, anh Hậu được người nhà đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bỏng nặng toàn thân.

Sau khi nhận được tin, Công an thị xã Dĩ An đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo người nhà nạn nhân, trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh Hậu không xảy ra mâu thuẫn, bất hòa gì.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

