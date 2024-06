Ngày 6/6, lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khi tấm bê tông lớn của quán cà phê sập xuống đè trúng người khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h ngày 5/6, chị T.T.T. (39 tuổi, trú thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) cùng 2 con nhỏ đến quán cà phê trên địa bàn xã để uống nước. Chị T. ngồi ở phía ngoài của quán, còn 2 con nhỏ đi ra sân chơi.

Quán cà phê Nhà Bẹp, nơi xảy ra vụ sập tấm bê tông làm người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thời điểm này, tấm bê tông phía trên của quán cà phê bất ngờ đổ sập xuống, đè trúng người khiến chị T. tử vong sau đó.

Vị lãnh đạo xã Hòa Thắng cho biết, quán cà phê có làm tấm bê tông lớn bên trên, có độ cao khoảng 2m so với mặt đất và có khách ngồi uống nước. Lúc xảy ra vụ sập tấm bê tông có khách ngồi phía trên cũng ngã xuống đất nhưng may mắn không bị thương, còn chị T. ngồi phía dưới, bị đè trúng khiến tử vong. Riêng 2 con nhỏ của chị T. đang ra ngoài sân chơi nên may mắn không bị bê tông đè trúng.

Hiện trường vụ sập được quây bạt che kín lại - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, quán cà phê chủ yếu làm bằng gỗ, khu vực xảy ra tai nạn đã được quây bạt xanh che kín. Sau sự cố, quán đã đóng cửa và không tiếp người lạ.

Phía chính quyền địa phương cũng tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Được biết, chị T. có chồng làm quân đội đang công tác ở đảo xa, chị ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ.

