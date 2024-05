Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và trên địa bàn có mưa to nên công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 30/5, thông tin đến Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 18h cùng ngày, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài khiến lũ xuất hiện ở một số con suối. Tại thời điểm trên, hai cháu Hầu A.T. (SN 2001) và Hầu Thị M. (SN 2012, là anh em ruột trú ở thôn Khâm Dưới) đi làm ruộng về, lội qua suối Khâm (đoạn chảy qua thôn Khâm Dưới) để về nhà. Tuy nhiên, khi đến giữa dòng thì bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi. Đoạn suối Khâm chảy qua thôn Khâm dưới - Ảnh: Tiền phong Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân xã và người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và trên địa bàn có mưa to nên công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin từ báo Giao thông, tại Yên Bái, ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết, trận mưa xối xả bắt đầu từ khoảng 16h30' làm nước dâng nhanh, ngập lên nhiều diện tích ruộng, hoa màu của người dân dọc theo suối Phà ở các thôn Pí Pé, Ba Khe, Văn Hưng, Ngã Ba. Quốc lộ 37 và nhà dân mặt đường gần khu vực chợ Cát Thịnh, huyện Văn Chân, tỉnh Yên Bái đã ngập trong nước - Ảnh: Giao thông Do nước dâng cao hàng mét nên nhiều ngôi nhà ở khu vực trũng thấp bị nước tràn vào, ảnh hưởng tài sản và sinh hoạt của người dân. Quốc lộ 37, khu vực gần chợ Cát Thịnh bị ngập sâu trong nước gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện mưa đã ngớt, lãnh đạo xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, kịp thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xuống hiện trường hỗ trợ các hộ dân di chuyển đồ đạc, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp và xem xét tình hình thiệt hại.