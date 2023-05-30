Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 5 bị bạn hành hung ngay tại lớp học: Đang theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý của nạn nhân

Đời sống 30/05/2023 11:43

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra cũng như theo dõi tình hình của nữ sinh sau khi sự việc hành hung xảy ra.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, sáng 30/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông (Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Hiền Quan. Đại diện UBND xã Hiền Quan thông tin thêm, bé gái bị đánh là học sinh lớp 5, bị một học sinh lớp 7 hành hung sáng 29/5.

Đại diện UBND xã Hiền Quan cho biết hiện công an xã Hiền Quan và công an huyện Tam Nông đã vào cuộc điều tra sự việc.

 

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 5 bị bạn hành hung ngay tại lớp học: Đang theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý của nạn nhân - Ảnh 1
Hình ảnh trong video bé gái lớp 5 bị hành hung - Ảnh: VTC News

Ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch xã Hiền Quan, cho biết đây là sự việc rất đáng buồn xảy ra ở địa phương. Chính quyền xã đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tới gia đình bé gái để nắm tình hình, nhận thấy tạm thời nữ sinh không có biểu hiện nghiêm trọng và sức khoẻ và tâm lý. Hiện em đang nghỉ ở nhà. Chính quyền xã đã dặn dò gia đình theo dõi em cẩn thận, kịp thời thông tin nếu có biểu hiện bất thường để chính quyền cùng gia đình có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã tới gia đình để nắm bắt thông tin, thăm hỏi động viên nữ sinh và gia đình. Đơn vị này cũng đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 5 bị bạn hành hung ngay tại lớp học: Đang theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý của nạn nhân - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo Báo Dân Việt đưa tin, tối 29/5, trên mạng xã hội lan truyền bài viết và clip bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.

Trong clip dài hơn 2 phút, một học sinh bị một em khác tát, túm tóc, lôi kéo, bắt quỳ… Đáng chú ý, sự việc diễn ra công khai giữa lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, nhưng không có sự can ngăn của bất cứ một người nào, mặc cho em học sinh bị đánh đã van xin.

Thêm một nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ, tát liên tục ngay trong lớp học

Thêm một nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ, tát liên tục ngay trong lớp học

Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Hiền Quan (Phú Thọ), nạn nhân là học sinh lớp 5, học sinh có hành vi đánh học lớp 7.

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