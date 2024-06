Thời tiết cụ thể 3 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: 2 miền Nam Bắc trái ngược nhau

Sang ngày 27/6, khu vực Bắc Bộ và miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng với xác suất khá cao. Đối với khu vực miền Nam có mưa dông vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, từ 24-26/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 50-120mm, có nơi trên 200mm, ở Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.