Theo báo Lao Động đưa tin, sáng 12.6, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ đuối nước xảy ra tại cống Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương. Khoảng 19h8 ngày 11.6, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố nhận được thông báo về một vụ đuối nước xảy ra tại cống Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ đuối nước ở Hải Phòng tối ngày 11.6. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngay sau đó, Trung tâm đã điều động Đội số 5 triển khai 1 xe cứu hộ chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn (rà câu và lặn tìm kiếm nạn nhân).