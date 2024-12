Thêm áp thấp mới nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Việt Nam, chuyên gia dự báo vùng ảnh hưởng nặng nề nhất

Hệ thống này có khả năng sẽ tạo ra các khu vực có lượng mưa lớn trên một số vùng của Malaysia, Brunei và Indonesia trong vài ngày tới. JTWC đánh giá khả năng áp thấp mạnh lên trong 7 ngày tới là 20%.

Bên cạnh đó, áp thấp C nằm ngay phía đông Quần đảo Marshall đang tạo ra một khu vực lớn mưa rào và giông bão không có tổ chức. Áp thấp này được dự báo sẽ di chuyển rất nhanh về phía tây qua lưu vực trong vài ngày tới.

Đến ngày 15/11, các điều kiện môi trường dự kiến ​​sẽ thuận lợi cho sự phát triển và một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành vào ngày 15 hoặc 16/11 khi hệ thống chậm lại và chuyển hướng về phía tây bắc hướng tới Palau và bang Yap của Liên bang Micronesia. JTWC đánh giá khả năng áp thấp mạnh lên trong 7 ngày tới là 50%.

Chiều tối hôm nay Hà Nội chuyển rét, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo thời tiết 11/12/2024 chi tiết các vùng trên cả nước như sau:

Hà Nội

Thủ đô đón ngày mới với tiết trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 20-22 độ. Từ chiều trời chuyển rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 21-24 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Đêm trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; cao nhất 21-24 độ, khu vực vùng núi 18-21 độ. Từ chiều trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều tối gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ; cao nhất 23-26 độ. Sáng và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có nhiều mây, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.