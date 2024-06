Đến 19h ngày 6/6, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường tai nạn. Các phương tiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua Long An lưu thông lại bình thường.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách tông loạt xe máy ở huyện Bến Lức, Long An, theo thông tin từ VOV, cơ quan chức năng cho biết, có thêm nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Danh tính hai nạn nhân tử vong đến thời điểm này gồm: Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) và Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tại hiện trường, xe ôtô bị móp phần đầu - Ảnh:báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Long An) đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ôtô chở công nhân và nhiều xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn Ngã tư Bình Nhựt, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo báo cáo, vào lúc 16 giờ 50 phút, ngày 6/6/2024, xe ôtô chở công nhân (loại 28 chỗ ngồi) mang biển số 63B-000.63 do tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng TP Hồ Chí Minh đi Long An.