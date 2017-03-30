Tết Hàn thực ăn gì để gặp nhiều may mắn?

Vì ngày Tết Hàn thực chỉ được ăn những món ăn nguội, nên người ta thường làm những món như bánh trôi nước, các loại bánh chay để cúng.

Trong những ngày lễ quan trọng thì việc bày biện mâm cỗ lên bàn thờ gia tiên, thần Phật là một điều cực kỳ quan trọng. Theo phong tục dân gian, mâm cúng trên bàn thờ vào ngày Tết Hàn thực không thể thiếu những thứ như nhang, hoa, trầu cau, bánh trôi và các loại bánh chay. Khi đặt hoa lên bàn thờ, lưu ý chỉ nên chọn hoa tươi để bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất.

Theo truyền thống, trên bàn thờ phải đặt đủ 3 hoặc 5 bát bánh trôi hay bánh chay. Vì ông bà ta ngày xưa quan niệm rằng số lẻ tượng trưng cho may mắn nên luôn đặt bát cúng theo số lẻ.

Tết Hàn thực ăn gì?

Nguồn gốc của Tết Hàn thực xuất phát từ một điển tích của Trung Quốc. Theo câu chuyện này, một nhà vua nước Tần đã vô tình giết chết vị trung thần tận tụy với mình. Để bày tỏ sự tiếc thương, nhà vua ra lệnh ngày 3/3 – 5/3 hàng năm người dân không được nổi lửa và phải ăn thức ăn nguội.

Tết Hàn thực ở Việt Nam không kiêng lửa và có ý nghĩa hoàn toàn khác so với ở Trung Quốc. Vào ngày này, ông bà con cháu cùng nhau sum họp nấu đồ ăn chín để nguội rồi dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Đây là dịp để những người còn sống tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của những người đã khuất. Từ ngàn xưa, ông bà ta đã có truyền thống nấu bánh trôi nước hoặc các loại bánh chay để cúng trong ngày này. Do đó Tết Hàn thực ở của người Việt còn có tên gọi khác là Tết Bánh trôi, Bánh chay.

Vì bánh trôi, bánh chay được làm từ gạo nếp, đậu nên nó cũng tượng trưng cho cầu mong mưa thuận gió hòa của người nông dân Việt.

Ngày Tết Hàn thực đã trở thành một truyền thống ăn sâu vào tiềm thức, văn hóa của người Việt. Ngày nay, dù xã hội đã phát triển, con người trở nên bận rộn. Nhưng cứ đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, không cần hỏi Tết Hàn thực ăn gì, người ta vẫn tự động chuẩn bị bánh trôi, bánh chay trong nhà.