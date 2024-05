Tài xế lái ô tô 5 chỗ ngủ gục, tông thẳng vào tiệm tạp hóa ven lộ ở Long An rồi lật ngang

Chiếc ô tô 5 chỗ đâm trực diện vào tiệm tạp hóa ven lộ đoạn cửa khẩu Mỹ Quý Tây về thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 22/5, Công an huyện Đức Huệ, Long An cho biết, tai nạn giao thông do ô tô 5 chỗ đâm trực diện vào tiệm tạp hóa ven lộ là do tài xế ngủ gục làm hư hỏng phương tiện nhưng không thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng trưa cùng ngày, tài xế N (26 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô du lịch biển số 51L-462.xx lưu thông trên tỉnh lộ 838 hướng cửa khẩu Mỹ Quý Tây về thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Tài xế ngủ gục lái ô tô tông vào tiệm tạp hóa, bị lật ngang - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi đến khu vực gần Trường THPT Đức Huệ (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) thì ô tô tông thẳng vào tiệm tạp hóa của ông ĐMH. Ô tô bị lật ngang nằm ngay trước cửa tiệm sau va chạm.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ô tô con bị biến dạng và làm hư hỏng một số tài sản của tiệm tạp hóa.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ô tô con bị biến dạng và làm hư hỏng một số tài sản của tiệm tạp hóa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nhận được thông tin, lực lượng Công an thị trấn Đông Thành có mặt để điều tra vụ việc, nam tài xế cho biết đang lái ô tô đưa người thân từ TP.HCM lên Mỹ Quý Tây. Khi quay trở về thì do mệt nên ngủ gục và đã gây tai nạn.

Nam thanh niên sau đó cũng đã bồi thường thiệt hại tài sản cho chủ tiệm tạp hóa.

Bắt tạm giam tài xế xe bán tải tông thương vong 2 cha con rồi bỏ trốn khỏi hiện trường Vụ va chạm khiến cháu H.T.P.A. tử vong tại chỗ, ông H.N.Đ. bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, Nguyễn Thanh Mẫn đã bỏ lại xe rồi rời khỏi hiện trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-lai-o-to-5-cho-ngu-guc-tong-thang-vao-tiem-tap-hoa-ven-lo-o-long-an-roi-lat-ngang-678026.html