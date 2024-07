Khi đi đến ngã tư đường DH05 giao với đường Ba Chàng, lái xe không giảm tốc độ và đâm vào thùng xe tải BKS 29C-597.75 do anh Lê Văn Ng. (SN 1966, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại đó, do cú đâm mạnh khiến xe tải do anh Ng. điều khiển văng vào xe máy BKS 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển. Trên xe máy lúc này còn có 3 người con chị H. là cháu O. (SN 2011), M. (SN 2013) và S. (SN 2015).