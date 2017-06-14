Tác hại khôn lường ít ai ngờ khi ăn rau sống

Đời sống 14/06/2017 22:55

Rau sống là món ăn phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Mặc dù cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng đồng thời loại rau này cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường cho sức khỏe.

Rau sống bao gồm các loại rau gia vị như xà lách, kinh giới rau mùi, rau răm..., đều chứa hàm lượng vitamin A,C, E dồi dào và nhiều khoáng chất cùng một số vi lượng cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong quá trình trồng, rau sống có thể bị nhiễm độc từ thuốc trừ sâu, chứa nhiều ấu trùng, giun sán.

Những hóa chất, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và  gây các bệnh như rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm đường ruột, giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dẫn đến suy nhược cơ thể do thiếu máu, vitamin… 

Đây là loại rau ăn trực tiếp mà không qua chế biến hay đun sôi nên thường chứa lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên các loại rau sống chúng ta ăn hàng ngày như xà lách, rau thơm, cải cúc, rau muống lên tới 92%, thậm chí dù được rửa sạch đến 3 lần nước thì tỷ lệ này chỉ giảm xuống 20 - 30%. Chính vì vậy, việc ăn rau sống sẽ gây ra một số tác hại như:

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Rau sống cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường cho sức khỏe - Ảnh: Internet

1. Bệnh giun sán

Thông thường, chúng ta ăn trực tiếp rau sống mà không qua bất kỳ công đoạn chế biến hay đun sôi nào. Do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và ấu trùng giun sán xâm nhập vào cơ thể. Đặc biệt, trứng giun đũa sinh sôi ở ruột non sẽ nở thành ấu trùng bám trong thành ruột, theo đường máu phát tán khắp cơ thể.

Khi chúng tấn công não, tim, phổi, mắt dẫn đến tình trạng co giật, phù não, nhức đầu kéo dài, liệt nửa người, viêm não, giảm thị lực ...

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Vitamin K cao trong rau xà lách sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc chống đông máu - Ảnh: Internet

2. Giảm hiệu quả thuốc chống đông máu

Rau xà lách chứa nhiều muối khoáng có ích cho cơ thể. Nhưng với những người đang uống thuốc chống đông máu thì không nên ăn rau sống. Bởi vì hàm lượng vitamin K cao sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc, thậm chí dẫn đến chứng huyết khối.

3. Gây sảy thai

Rau răm là một trong những loại rau được ưa chuộng vì nó giúp ấm bụng, tán hàn, tiêu thực. Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều dễ sinh nóng rét, thương tổn đến tủy, làm giảm khả năng sinh sản…

Đặc biệt, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu, tuyệt đối không nên ăn để tránh bị mất máu và hạn chế nguy cơ tử cung co bóp dẫn đến sảy thai.

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Người mắc bệnh tim khi dùng rau mùi không đúng cách có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet

4. Gây nguy hiểm cho bệnh tim

Rau mùi là một trong những loại rau sống tạo hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều loại rau này sẽ gây ra tác dụng phụ như tăng sự bài tiết mật và làm tổn hại đến gan. Đồng thời, người mắc bệnh tim khi dùng rau mùi không đúng cách có thể bị giảm huyết áp đột ngột, xuất hiện triệu chứng choáng váng, bất tỉnh...

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