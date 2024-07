UBND xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa có báo cáo nhanh về việc phát hiện bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 19/7, nhân viên chăm sóc của Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần (xã Khánh An) đi tuần tra trong khu A và khu B của trung tâm, khi đến phòng số 7 của khu B, phát hiện một chiếc giường trong phòng được dựng đứng.

Thấy vậy, nhân viên chăm sóc của trung tâm yêu cầu quản lý vào kiểm tra, thì phát hiện bệnh nhân H.V.V. (62 tuổi, ngụ ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) chết trong tư thế treo cổ.

Theo UBND xã Khánh An, trước đó, khoảng 3h cùng ngày, nhân viên chăm sóc của trung tâm cũng đi tuần tra nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Vụ việc sau đó được báo cho lãnh đạo khoa và bộ phận y tế của trung tâm.

UBND xã Khánh An đã chỉ đạo Công an xã Khánh An báo cáo Công an huyện U Minh tiến hành điều tra vụ việc.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào sáng 15/7, người dân thôn 1 (xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai) đi làm vườn thì hốt hoảng phát hiện người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong vườn sầu riêng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Đoàn Kết cùng chính quyền địa phương đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y đến khám nghiệm.

Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới, ngoài 40 tuổi. Người này mặc áo khoác màu nâu và quần jean màu xanh. Qua kiểm tra, thi thể người đàn ông không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

