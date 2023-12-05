Stress bởi áp lực tiền bạc dịp cuối năm

Đời sống 05/12/2023 11:25

Cuối năm là thời điểm mà nhiều người, đặc biệt là người trẻ đối mặt với những căng thẳng, lo lắng về tiền bạc. Dù không khí lễ hội sôi động đang đến gần nhưng lúc này họ chưa thể nghĩ đến việc nghỉ xả hơi mà phải cố gắng tăng thu nhập bởi hàng trăm thứ phải chi tiêu dịp Tết.

Lo lắng nhiều khoản phải chi tiêu

Cuối tháng 11, khi nghe sếp thông báo Tết vẫn có thưởng, nhiều đồng nghiệp vui mừng thì Trần Khánh (28 tuổi, chuyên viên pháp lý, quê Nam Định) lại có cảm xúc trái ngược.

“Mình mới vào công ty được nửa năm nên chắc thưởng không được nhiều, mong là đủ tiền vé máy bay 1 chiều về quê ăn Tết vì giá vé năm nay cao hơn mọi năm”, anh Khánh nói.

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Mỗi năm Tết đến lại khiến nhiều người trẻ lo lắng, căng thẳng bởi hàng trăm thứ phải chi tiêu.

Những năm trước, ngoại trừ tiền đi lại, anh thường dành ra khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu Tết, bao gồm tiền biếu bố mẹ và mua quà cáp, đồ trang trí, lì xì cho người thân. Năm nay, anh chuyển chỗ ở và đổi công việc nên cần đầu tư nhiều khoản để ổn định cuộc sống.

Uống chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ pháp lý cho dự án tại Tây Ninh, anh Khánh kể phải nhận thêm việc bên ngoài để có thêm chi phí trang trải cho dịp cuối năm.

“Mình làm thêm tư vấn thủ tục pháp lý cho các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, dự án M&A…  cho khách hàng mới đủ chi tiêu. Từ giờ tới Tết còn tới 5 đám cưới phải đi, thật sự rất lo lắng, áp lực vì năm nay mọi thứ đều khó khăn”, anh Khánh kể.

Cuối tháng 11, Thiên An (25 tuổi, trợ lý marketing) đã lên xong danh sách chi tiêu dịp cuối năm và Tết, ngoài các khoản tiền đi lại, biếu ba mẹ, lì xì, mua sắm Tết, khoản chi lớn nhất mà cô phải đối mặt là trả món nợ sau khi mua xe.

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Ngày chạy deadline, đêm cày thêm chốt đơn mùa Tết khiến không ít người trẻ luôn trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi bởi áp lực công việc, thu nhập.

“Mỗi tháng mình phải thanh toán gần 8 triệu, bằng nửa mức lương của mình. Hy vọng dịp này bán hàng thuận lợi và chờ thêm thưởng Tết, mình sẽ trả nợ xong và cố gắng tích góp thêm một ít để dự phòng cho năm mới”, An nói.

Để tăng thu nhập, 1 tháng qua Thiên An bắt đầu bán giày dép, mỹ phẩm xách tay trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm và khó cạnh tranh được với các shop lớn nên An bán không được nhiều như mong muốn.

Ngày chạy deadline công ty, tối về lại miệt mài tư vấn, livestream bán hàng, thấp thỏm chờ chốt đơn khiến An lo lắng, nhiều lúc stress đến mất ăn, mất ngủ.

“Để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi vì công việc và áp lực tiền bạc, mình thường chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt mỗi ngày. Thức uống này giúp tâm trạng mình tích cực, tinh thần sảng khoái hơn. Hy vọng công việc sẽ thuận lợi hơn vào tháng cuối năm để có tiền trả nợ và phụ gia đình trong dịp Tết”, Thiên An bày tỏ.

Làm gì để giải nhiệt cuộc sống?

Thanh Huyền (27 tuổi) có gần 1 năm kinh nghiệm làm freelancer. Cô gái trẻ từng là trưởng nhóm digital marketing tại một công ty truyền thông nhưng đã xin nghỉ và trở thành người làm tự do từ hè vừa qua.

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Nhiều người trẻ lựa chọn Trà Xanh Không Độ làm thức uống mỗi ngày để giải nhiệt cuộc sống trước những lo lắng, căng thẳng về công việc, thu nhập và chi tiêu dịp Tết.

Những ngày này, Huyền tất bật cày ngày đêm để kịp deadline cho khách hàng, cô luôn trong tình trạng căng thẳng khi tập trung nỗ lực cao nhất cho công việc, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra để cán đích dịp cuối năm.

“Tìm được khách hàng, nhận được job không hề đơn giản bởi ngoài planning tốt, ý tưởng đột phá thì năm nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp ít đặt hàng bên ngoài. Nếu có thì lại gặp sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty truyền thông và những người làm cùng nghề”, Huyền tiết lộ.

Trước áp lực deadline mỗi ngày cùng lo lắng về hàng trăm thứ phải chi tiêu trong dịp cuối năm, Huyền chọn cách giải tỏa căng thẳng bằng những chai Trà Xanh Không Độ mỗi ngày để thêm tinh thần làm việc.

“Mình không cho phép bản thân nghỉ ngơi sớm bởi số dư của mình chưa đủ để chi tiêu cho dịp Tết và tích lũy dự phòng cho những tháng đầu năm ít việc, do đó mình đang nỗ lực cày ngày đêm, khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi đôi chút và giải nhiệt cuộc sống bằng những chai Trà Xanh Không Độ để tiếp thêm động lực làm việc”, Huyền nói.

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Cho mình một khoảng nghỉ, tìm một chỗ yên tĩnh, nghe nhạc và thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ là cách hiệu quả để người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước áp lực tài chính cuối năm.

Cho bản thân một khoảng nghỉ ngơi, nghe nhạc và thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ cũng là cách mà Trung Quân (28 tuổi, chuyên viên công nghệ thông tin) giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày khi bản thân bị quá tải bởi công việc và những lo lắng về tiền bạc trong dịp cuối năm này.

Để kịp tích góp tiền trang trải cho mùa Tết, ngay từ tháng 9 Trung Quân đã bắt đầu nhận thiết kế landing page cho các nhãn hàng trong dịp cuối năm. Áp lực tiền bạc, trách nhiệm với gia đình là động lực thôi thúc Quân nỗ lực hơn mỗi ngày.

“Tết có vui vẻ, đủ đầy hay không phụ thuộc nhiều vào mình bởi ba mẹ ở quê đã lớn tuổi. Ba mẹ không đặt yêu cầu nhưng càng lớn, mình càng thấy phải nhận lấy trách nhiệm lo cho gia đình, điều này cũng giúp mình cảm nhận được sự trưởng thành hơn và cũng trần trăn trở, lo lắng nhiều hơn khi Tết đến”, Quân tâm sự.

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Cùng giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ để hướng tới một năm mới với nhiều may mắn, tốt đẹp hơn năm cũ.

Chàng trai 27 tuổi cho biết, mỗi khi cảm thấy lo lắng, áp lực về tiền bạc hay công việc, anh chọn cách im lặng, tắt mạng xã hội, tìm góc nhỏ yên tĩnh và thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống, giúp bản thân bớt suy nghĩ và tìm hướng giải quyết.

Tết càng đến gần càng thấy nhiều người trẻ trưởng thành hơn bởi họ đang cho thấy trách nhiệm với gia đình được đặt lên trên hết, trước cả những nhu cầu của bản thân. Nhiều người trẻ xác định mục tiêu rõ ràng cho mùa Tết và luôn biết cách giải tỏa căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống bằng những thức uống như Trà Xanh Không Độ trước những bộn bề lo toan, áp lực mang về cho gia đình niềm vui, hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn.

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