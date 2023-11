Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 15/11, lực lượng chức năng tại TP Huế hỗ trợ đưa các sản phụ, người già, trẻ nhỏ ở những nơi thấp trũng đến nơi an toàn.

Sau khi liên hệ cơ quan chức năng, sản phụ Huỳnh Thị Ý (32 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh, TP Huế) đang mai thai cùng hai con nhỏ được Công an phường An Cựu cùng lực lượng địa phương sử dụng ghe đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tại TP. Huế đã hỗ trợ sản phụ, người già, trẻ nhỏ ở những nơi thấp trũng đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại phường Vỹ Dạ (TP Huế) sáng nay cũng đã phối hợp cùng bảo vệ dân phố đưa 1 thai phụ đến bệnh viện đi sinh.