Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 25.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Chơn Thành điều tra, làm rõ nghi án giết người tình, sau đó tự tử bằng thuốc trừ sâu, xảy ra tại một nhà trọ thuộc khu phố 3, P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị X. (40 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) và Cao Mạnh Phương (37 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) sống với nhau như vợ chồng tại một dãy trọ thuộc P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, một người dân sống trong khu nhà trọ thuộc khu phố 3, P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành, bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu tại phòng chị X. (cùng dãy trọ).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Khi đến gần, người này nghe tiếng kêu cứu của chị X. (đang chốt cửa bên trong) nên gõ cửa thì Phương ra mở cửa. Lúc này, trên người Phương dính nhiều máu và có mùi thuốc trừ sâu.

Nghi ngờ Phương đã sát hại chị X. nên người dân đã đến Công an P.Minh Hưng trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Minh Hưng đã đến hiện trường, phát hiện chị X. đã tử vong trong phòng tắm. Còn Phương có mùi thuốc trừ sâu nên Công an P.Minh Hưng đã nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế TX.Chơn Thành cấp cứu.

Nghi án giết người tình sau đó tự tử đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn tình Bình Dương cũng xảy ra vụ giết người yêu rồi tự tử bất thành. Cụ thể theo VietNamNet đưa tin, tối 17/8, nam thanh niên 30 tuổi (chưa rõ danh tính) đến phòng trọ tìm gặp người yêu là chị Đ.H.L (23 tuổi, quê Long An) ở phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, nam thanh niên dùng dao đâm người yêu nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đất, tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, nam thanh niên dùng dao để tự tử. Tuy nhiên, khi nghe tiếng la hét người dân xung quanh đã chạy đến phát hiện, đưa người này đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

