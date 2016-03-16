Rơi lệ trước nghị lực của nữ sinh 15 tuổi bị cưa chân

Trước đó, ngày 6/3, trên đường đi học về, Hà Vi gặp tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Thùy Trang cho hay, khi em gái cô nhập viện, các bác sĩ chuẩn đoán Vi gãy mâm chày chân phải nên bó bột. Đến tối, Vi có biểu hiện đau nhức ở chân nên gia đình yêu cầu chuyển viện nhưng các bác sĩ không đoái hoài gì.

Liên hệ với chị của Vi - Lê Thị Thùy Trang cho biết Hà Vi đang điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Sau tai nạn đau đớn phải mất đi chân phải, cô bé 15 tuổi vẫn mạnh mẽ tin rằng: "Con còn bên cạnh gia đình thì bố mẹ phải vui, con tin xã hội sẽ lấy lại công bằng cho con".

"Gia đình khá sốt ruột, đến những ngày sau, bác sĩ vẫn không bận tâm đến vết thương của em tôi. Đến ngày 11/3 mới cho chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ cho biết cơ chân Vi đã hoại tử, đứt hết các mạch máu nên chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, em tôi phải phẫu thuật cắt bỏ chân trước nỗi đau xót tột cùng của gia đình" - Thùy Trang xúc động kể lại.

Nhận thấy tình trạng xấu đi, đến sáng 8/3, bác sĩ mới tháo bột cho Hà Vi. Tuy nhiên, chân Vi lúc này xuất hiện nhiều bọng nước lớn, sưng to, gia đình Hà Vi tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ, không đồng ý cho chuyển.

Trên trang cá nhân, cô bé 15 tuổi nhỏ nhắn, xinh xắn chia sẻ: "Bây giờ con chỉ muốn mẹ vui vẻ, khỏe mạnh để chăm sóc cho con. Mẹ vui bố vui thì con mới vui được. Nên mẹ đừng khóc hay suy nghĩ nhiều nữa, mẹ phải lạc quan lên như con này. Con chỉ cần mẹ vui là con cũng vui rồi. Con thương bố thương mẹ nhiều lắm, chỉ vì con mà bố mẹ đã phải thức mấy đêm liền không ngủ. Cũng vì con mà bố mẹ gầy đi rất nhiều. Nhưng đây là số phận của con rồi, phải chấp nhận thôi bố mẹ ạ. Yêu mẹ nhiều".

Những chia sẻ chân thật của Hà Vi khiến bạn bè, cộng đồng mạng không kìm được nước mắt. Ngày nào Hà Vi còn là cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, vô tư chơi đùa cùng bạn bè thì nay em phải nằm trên giường bệnh, cánh chân phải ra đi mãi mãi có lẽ nỗi đau khó nguôi đối với em và gia đình.

Trước sự việc đáng thương của Hà Vi, dân mạng cùng chung tay chia sẻ và dành nhiều lời động viên mong em vượt qua nỗi đau và có tương lai tốt đẹp.

"Anh nghĩ mình là một người đàn ông mạnh mẽ tới khi biết được em. Một cô gái cực kì xinh xắn, mạnh mẽ. Anh khâm phục em và mong em sẽ vượt qua với tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè" - tài khoản Vinh Nguyễn chia sẻ.

Hồng Hoàng tỏ ra đồng cảm: "Trước đây chị cũng bị gãy chân, phẫu thuật rồi đi khám bác sĩ bảo sức khỏe yếu xương không liền được mà chị khóc suốt, may mà vẫn khỏi. Còn em bị mất cả 1 chân mà chị thấy em mạnh mẽ lắm, thật đáng khâm phục hơn chị rất nhiều. Cố lên em nhé".

"Giỏi lắm cô gái à. Còn cả một thanh xuân phía trước, bản lĩnh mà bước qua em nhé. Chị mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Từ một người lạ thương em" - thành viên Yến Vy động viên.

Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh

Trước ngày vào TP HCM chữa trị, Hà Vi viết trên trang cá nhân: "Vi phải chuyển viện đi Sài Gòn rồi. Mấy đứa ở nhà ráng học cho tốt nha. Sẽ nhớ mấy đứa lắm. Kỳ này chắc sang năm Vi học lại rồi. Tạm biệt mấy đứa". Dòng trạng thái của Vi khiến bạn bè ngỡ ngàng vì chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Có thể thấy, trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, cô gái 15 tuổi vẫn nhớ đến trường lớp, bạn bè và thầy cô của mình. Theo chị Thùy Trang, Hà Vi là người bản lĩnh, sống tình cảm và học rất giỏi.

"Em tôi học rất giỏi, trước ngày xảy ra vụ việc bé đã đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Vi ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, giờ tan tành vì sự tắc trách, vô trách nhiệm của bệnh viện" - Thùy Trang nghẹn ngào nói.

Dù Hà Vi mạnh mẽ, lạc quan là thế song gia đình cô không khỏi lo lắng cho tương lai của em, mất một chân thì sau này em làm việc, sinh hoạt sẽ ra sao? Những ngày nằm viện tại TP HCM, cũng là khoảng thời gian Hà Vi nhớ đến bạn bè, thầy cô. Vi ngậm ngùi tâm sự với chị gái và mẹ: "Em nhớ bạn bè, thèm đi học lại quá". Nghe ước nguyện của cô bé, mọi người chỉ vội cười trừ và bật khóc trong góc lặng, không muốn em thấy nước mắt, sự buồn bã mà luôn là niềm lạc quan vượt qua số phận.

Theo báo Người lao động, ông Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bé Vi bị cắt chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Bệnh viện đã chỉ đạo phải kiếm đủ 20 triệu đồng mang xuống động viên và bước đầu khắc phục hậu quả.

“Một cô bé xinh xắn giờ phải mất một chân khiến chúng tôi rất đau xót” – ông Tâm nói. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể và xử lý nghiêm.

Về tâm nguyện của gia đình, chị Thùy Trang bày tỏ: "Mọi người hy vọng sau khi khỏe mạnh, Hà Vi được học tập trở lại, sau này bệnh viện có thể đón nhận và tạo điều điện cho em công tác tại đây. Chỉ có như vậy mới là nguồn động lực cho Vi lấy lại niềm tin, sống tốt và cống hiến cho xã hội, bồi đắp những thiệt thòi không đáng có mà Vi phải gánh chịu".

Một số hình ảnh lúc chưa gặp nạn của Hà Vi:

Ảnh: Facebook nhân vật.