Do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông ở xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong, Quảng Trị) bị đối phương dùng dao chém tử vong tại chỗ.

Theo báo Thanh Niên, chiều 2.11, UBND xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 30 cùng ngày. Giữa ông N.Đ.T (59 tuổi) và ông L.Q.T (52 tuổi, cùng trú tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng) phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, ông L.Q.T dùng dao chém ông N.Đ.T tử vong tại chỗ. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Triệu Thượng có mặt tại hiện trường, đưa ông L.Q.T về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Theo lãnh đạo UBND xã Triệu Thượng, mâu thuẫn xảy ra khi ông N.Đ.T chửi rủa, lăng mạ ông L.Q.T và mẹ của ông này (mẹ ông T. vừa mất 10 ngày trước), dẫn đến án mạng.

Cũng trong ngày 2.11 trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng xảy ra vụ mâu thuẫn cá nhân khiến 1 người tử vong. Cụ thể trên báo Dân Trí, ngày 2/11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ án mạng xảy ra tại TP Bến Tre vào ngày 28/3.

Trước đó, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu trong vụ án là Lê Nguyễn Huy Thanh (19 tuổi), Trần Võ Thành Tài (17 tuổi) và Trần Gia Bảo (22 tuổi). Mười bị can đều ngụ tại tỉnh Bến Tre, cùng bị khởi tố về tội Giết người. Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

