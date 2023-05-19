Phạt nặng đối với hành vi dừng chờ đèn đỏ dưới bóng râm

Theo quy định hiện hành, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác.

Dẫn tin từ Báo An ninh Thủ đô, hành vi dừng xe dưới bóng râm không chỉ vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính người mình và những phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình;

Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ, khi dừng xe, đỗ xe trên đường, người điều khiển phương tiện xe máy cần tuân thủ các quy định sau:

Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó;

Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết;

Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn; Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái; Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh.

Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí như: Bên trái đường một chiều; Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; Trên cầu, gầm cầu vượt; Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; Che khuất biển báo hiệu đường bộ…

Như vậy, hiện không có quy định cụ thể về việc cấm dừng xe trên đường bộ, mà chỉ có quy định cấm dừng xe trên một số phần đường theo Điều 18 Luật giao thông đường bộ.

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT (được ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT) thì vị trí mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ hoặc khi có biển số R.122 là vạch dừng (vạch 7.1).

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngoài ra, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP vì lỗi "dừng đỗ xe không đúng nơi quy định" hoặc "dừng xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông".

Vì sợ nắng nên nhiều phương tiện sẵn sàng dừng đèn đỏ ngay nơi có bóng mát chứ không theo vạch kẻ - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, đối với ô tô, các trường hợp "Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m,..." sẽ bị phạt từ 400-600 nghìn đồng theo khoản 2, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Còn theo khoản 4, Điều 5, Nghị định này, khi dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: "Bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng; đỗ hoặc dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông;..." sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Đối với xe máy, đối với hành vi "Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật;..." thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 200-300 nghìn đồng theo khoản 2, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.