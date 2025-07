Một thi thể nam giới trong tình trạng gãy nhiều xương, dập nát nội tạng vừa được phát hiện trôi trên sông Cổ Chiên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ phát hiện thi thể gãy nhiều xương, dập vỡ nội tạng trôi trên sông Cổ Chiên, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Lúc 13h30 ngày 9/7, anh N.V.T. (38 tuổi, ở xã Tân An, Vĩnh Long) đang chạy ghe chở cá thuê trên sông Cổ Chiên về khu vực xã An Bình. Đến đoạn gần ao cá của ông T.T.B. (xã An Bình, Vĩnh Long) thì phát hiện một thi thể nam giới, mặt úp xuống sông nên nhanh chóng trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Bình báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm tử thi.

hi thể nam giới chưa rõ danh tính, đang được truy tìm tung tích - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân là nam giới, mặc áo sơ mi màu xanh, tay ngắn, mặc quần tây dài màu đen. Trên thi thể không có giấy tờ tùy thân, tài sản, chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Bên ngoài tử thi không phát hiện dấu vết tổn thương; bên trong gãy toàn bộ xương sườn hai bên, tim, phổi, gan, thận, lách dập, vỡ toàn bộ, gãy kín 1/3 trên xương đùi bên phải, xương sọ bên ngoài không rạn, nứt, không tụ máu dưới da cơ vùng đầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phát thông tin truy tìm tung tích thi thể được phát hiện trên sông Cổ Chiên để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Cửa hàng điện thoại di động bốc cháy ngùn ngụt, tiết lộ nguyên nhân ban đầu Sáng 10/7, ngọn lửa phát ra từ phòng phía trong rồi lan ra thiêu rụi căn nhà đang kinh doanh điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nguoi-an-ong-bi-gay-xuong-dap-noi-tang-troi-tren-song-o-vinh-long-736383.html