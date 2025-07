Cửa hàng điện thoại di động bốc cháy ngùn ngụt, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Sáng 10/7, ngọn lửa phát ra từ phòng phía trong rồi lan ra thiêu rụi căn nhà đang kinh doanh điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 10/7, một đám cháy đã bùng phát tại cửa hàng điện thoại di động, địa chỉ 126 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ngọn lửa xuất phát từ một căn phòng ở tầng trệt, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, và nhanh chóng lan rộng. Ngay khi nhận được tin báo, khoảng 45 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự và an ninh trật tự cơ sở đã có mặt kịp thời cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng.

Lửa và khói bốc cao, bao trùm một góc phố trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khoảng một giờ đồng hồ nỗ lực, đến 10 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Một nhân viên tại cửa hàng cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, có 4 người trong nhà và tất cả đều đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Chủ cửa hàng không có mặt tại đó.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện thoại ở Cần Thơ - Ảnh: Báo Lao Động

Vụ cháy đã làm cháy rụi hoàn toàn căn nhà, ảnh hưởng phần lớn căn nhà số 124 chuyên bán thiết bị gia dụng và ảnh hưởng phần nhỏ sang căn nhà số 128 là tiệm cắt tóc.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

