Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 12/10, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Khoảng 5h30 cùng ngày, nam tài xế cầm lái ô tô 5 chỗ chở theo 2 người khác di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng cầu Thủ Thiêm đi cầu Sài Gòn. Khi đến đoạn qua phường 22, quận Bình Thạnh, phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách cứng rồi lật ngửa giữa đường.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường này có nhiều người qua lại. Nam tài xế cùng hai người trên xe bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tại hiện trường, ô tô lật ngửa chắn ngang gần một làn đường, thân xe bị hư hỏng, biến dạng. Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ va chạm xe tải biển số Nghệ An bất ngờ tông vào đuôi ôtô 5 chỗ dẫn đến xe này đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường. Cụ thể theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, khoảng 8h ngày 15/5, ôtô con mang BKS 38A–249.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi tới km496+430 đoạn thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc thì bị xe tải BKS 37H-045.41 kéo rơ móc 37R-03654, do tài xế Nguyễn Cảnh Q. (SN 1981, ở Nghệ An) điều khiển cùng chiều, tông từ phía sau khiến chiếc xe này đâm vào dải phân cách cứng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 khối bê tông ở dải phân cách cứng bật ra ngoài, ôtô 5 chỗ lật ngửa giữa đường. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

