Vào ngày 2/3, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã hiến máu kịp thời cứu 3 bệnh nhi có nhóm máu hiếm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/3, Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), cho biết 3 cán bộ công an tình nguyện hiến máu, cứu bệnh nhi gồm Trung tá Y Cảnh Niê, Trưởng Công an xã Đắk Sôr; Đại úy Y Nguyên Bu Tông, cán bộ Công an xã Quảng Phú và Thượng úy H'Hà Niê, cán bộ Công an thị trấn Đắk Mâm.

Trước đó, Công an huyện Krông Nô nhận được thông tin 3 bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do nguồn máu tại bệnh viện đang khan hiếm, các bệnh nhi cần máu gấp để điều trị nên người nhà các bệnh nhi đã đề nghị sự giúp đỡ của Công an huyện Krông Nô.

Nữ cán bộ công an cùng các đồng đội vượt 60km để hiến máu - Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó, Công an huyện Krông Nô đã huy động 3 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nữ Thượng úy H'Hà Niê, vượt quãng đường 60km đến tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để hiến máu.

Sau gần 1 tuần được điều trị tích cực, với số máu do các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Nô hiến tặng, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ba cán bộ, chiến sĩ công an là thành viên Mô hình “Chiến sỹ đỏ tình nguyện” của Công an huyện Krông Nô. Được biết, Mô hình dân vận khéo “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” của Công an huyện Krông Nô ra mắt vào ngày 7/4/2023 với 77 thành viên và nòng cốt là lực lượng Công an huyện Krông Nô.

Đến nay, mô hình đã có gần 300 thành viên là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân, trong đó có 2 đồng chí có nhóm máu hiếm.

