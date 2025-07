Cư xá Độc Lập được xây dựng từ năm 2008, không có thiết kế lối thoát hiểm cho các căn hộ ở tầng trệt, trong đó có căn hộ 0.19 và căn hộ 0.20. Tối hôm xảy ra vụ cháy, đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 0.20 tại tầng trệt của chung cư do chủ căn hộ tự đấu nối bị chạm chập, gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 0.19.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy xảy ra tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, làm 8 người tử vong, nguyên nhân hỏa hoạn là do chập đường dây điện người dân tự đấu nối cung cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ điện tại tầng trệt của cư xá này.

Công an TPHCM cho biết Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt kịp thời khống chế đám cháy và giải cứu được một số người dân mắc kẹt ở các căn hộ khác. Tuy nhiên, do 2 căn hộ này chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đang bị cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài được.

Khi cảnh sát khống chế được đám cháy và tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài thì họ đã tử vong. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục lập hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không được tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn; sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện có nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện đã sử dụng trong thời gian dài; đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân thuê thợ tháo dỡ phần khung sắt, mái tôn, cửa sắt, cửa cuốn xây lấn chiếm hành lang chung cư Độc Lập - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin VietNamNet, sáng 8/7, nhiều hộ ở cư xá Độc Lập đã thuê thợ sắt đến tháo dỡ toàn bộ công trình lấn chiếm trái phép dọc hành lang cư xá. Đây là khoảng không gian công cộng, thời gian qua bị nhiều người lắp hàng rào sắt, cửa cuốn để cơi nới diện tích làm bãi đỗ ô tô, xe máy và chứa vật dụng sinh hoạt.

Nhiều hộ dân đã chủ động thuê thợ sắt đến tháo dỡ toàn bộ công trình lấn chiếm trái phép phía trước căn hộ và nằm trong phạm vi là hành lang chung cư Độc Lập.

Những khung cắt kiên cố được tháo dỡ là khu vực tầng trệt. Nơi đây, các hộ dân cơi nới để lắp đặt rào sắt, cửa cuốn làm bãi đỗ ô tô, xe máy và chứa vật dụng sinh hoạt.

Bên cạnh đó, nhiều “chuồng cọp” bằng khung sắt tại ban công các tầng trên của chung cư cũng được cư dân thuê thợ tháo dỡ. Việc tháo gỡ các phần xây dựng trái phép nhằm đảm bảo thông thoáng, tránh bịt lối thoát hiểm gây cản trở công tác phòng chống cháy, nổ.