Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Trong vụ án đầu độc cháu ruột bằng xyanua xảy ra ở xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch (vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can), tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng B. (38 tuổi) khai với công an xuất phát từ mâu thuẫn với chị dâu (sống cùng nhà) nên nảy sinh ý định giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ Nguyễn Thị Hồng B. (38 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc cháu ruột 18 tuổi bằng Xyanua đang điều trị tại bệnh viện.